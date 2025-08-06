Общество 06.08.2025 в 09:42

Господдержка помогла построить дом в Улан-­Удэ

Для этого молодая семья использовала маткапитал на дальневосточную ипотеку
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Господдержка помогла построить дом в Улан-­Удэ
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
Государство активно поддерживает семьи с детьми благодаря реализации национальных проектов, среди которых особое внимание уделяется проекту «Семья». Одним из примеров эффективной поддержки является история молодой семьи Вячеслава и Полины Родионовых, проживающих в столице Республики Бурятия городе Улан-­Удэ.

Молодые супруги вместе уже девять лет и растят двоих очаровательных дочек: старшую Виолетту, ей четыре года, и младшую Софию, которой сейчас девять месяцев. Вместе с ними живут питомцы — кот Михей и кошка Муся. Несмотря на ограниченное пространство в однокомнатной квартире, семья сохраняет уют и гармонию.

При рождении первой дочери Виолетты Вячеслав и Полина воспользовались правом на получение федерального материнского капитала, однако решили отложить его использование. Когда родилась вторая дочь София, семья получила дополнительный региональный материнский капитал и несколько единовременных выплат. Общие средства составили свыше 1,1 млн рублей.

Эти деньги стали основой первоначального взноса при оформлении дальневосточной ипотеки, что позволило семье начать строительство собственного дома.

- Всегда мечтала жить в просторном светлом доме, где у каждой девочки будет отдельная комната. Муж меня поддержал в этом стремлении. Благодаря государственной поддержке мы смогли осуществить нашу мечту. Теперь наше жилье практически готово, — поделилась молодая мама Полина.

Сегодня строительство практически завершилось, идет завершающий этап отделки, остается лишь решить технические моменты с подключением электричества. Вскоре семья сможет переехать в новый дом.

В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что семьи, живущие в регионах Дальнего Востока, включая Республику Бурятия, имеют право на дополнительные меры социальной защиты, независимо от уровня дохода семьи. Так, при рождении первенца выплачивают единовременную выплату размером около 38 тыс. рублей, а при появлении второго ребенка предусмотрена дополнительная поддержка в виде регионального материнского капитала (дальневосточного) объемом 273 тыс. рублей сверх федеральной программы.

Оформление всех необходимых документов и подача заявления осуществляются быстро и удобно онлайн через портал «Госуслуги». Дополнительные запросы и взаимодействие между ведомствами происходят автоматически, минимизируя временные затраты родителей.
Теги
господдержка

Все новости

В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
07.08.2025 в 09:44
Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений
07.08.2025 в 09:31
В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии
07.08.2025 в 09:25
За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин
07.08.2025 в 09:16
Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии
07.08.2025 в 09:12
Права пациентов
07.08.2025 в 09:00
В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами
07.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию
07.08.2025 в 06:00
В Бурятии бывшие сотрудницы почты похитили 7,5 млн рублей
06.08.2025 в 19:41
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
Оно связано с проведение спортивных мероприятий
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
Женщина встретилась с семьей и осмотрела достопримечательности города
07.08.2025 в 09:44
Права пациентов
Если нет нужного специалиста
07.08.2025 в 09:00
В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию
Водоканал много лет наказывал предприятия за вред, которого не было
07.08.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru