Господдержка помогла построить дом в Улан-­Удэ

Государство активно поддерживает семьи с детьми благодаря реализации национальных проектов, среди которых особое внимание уделяется проекту «Семья». Одним из примеров эффективной поддержки является история молодой семьи Вячеслава и Полины Родионовых, проживающих в столице Республики Бурятия городе Улан-­Удэ.Молодые супруги вместе уже девять лет и растят двоих очаровательных дочек: старшую Виолетту, ей четыре года, и младшую Софию, которой сейчас девять месяцев. Вместе с ними живут питомцы — кот Михей и кошка Муся. Несмотря на ограниченное пространство в однокомнатной квартире, семья сохраняет уют и гармонию.При рождении первой дочери Виолетты Вячеслав и Полина воспользовались правом на получение федерального материнского капитала, однако решили отложить его использование. Когда родилась вторая дочь София, семья получила дополнительный региональный материнский капитал и несколько единовременных выплат. Общие средства составили свыше 1,1 млн рублей.Эти деньги стали основой первоначального взноса при оформлении дальневосточной ипотеки, что позволило семье начать строительство собственного дома.- Всегда мечтала жить в просторном светлом доме, где у каждой девочки будет отдельная комната. Муж меня поддержал в этом стремлении. Благодаря государственной поддержке мы смогли осуществить нашу мечту. Теперь наше жилье практически готово, — поделилась молодая мама Полина.Сегодня строительство практически завершилось, идет завершающий этап отделки, остается лишь решить технические моменты с подключением электричества. Вскоре семья сможет переехать в новый дом.В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что семьи, живущие в регионах Дальнего Востока, включая Республику Бурятия, имеют право на дополнительные меры социальной защиты, независимо от уровня дохода семьи. Так, при рождении первенца выплачивают единовременную выплату размером около 38 тыс. рублей, а при появлении второго ребенка предусмотрена дополнительная поддержка в виде регионального материнского капитала (дальневосточного) объемом 273 тыс. рублей сверх федеральной программы.Оформление всех необходимых документов и подача заявления осуществляются быстро и удобно онлайн через портал «Госуслуги». Дополнительные запросы и взаимодействие между ведомствами происходят автоматически, минимизируя временные затраты родителей.