В Бурятии в кадр фотографа попался черный аист

В Прибайкальском заказнике в кадр Родиона Вахрушева попалась редкая краснокнижная птица – черный аист. Его присутствие в этих краях говорит о здоровье экосистемы, поскольку эта птица требует чистой воды и богатой кормовой базы, считают в БУ «Бурприрода».

- Черный аист играет важную роль в биоразнообразии Бурятии и нуждается в особом внимании и защите со стороны государства и общества. Птица моногамна, образует пары на всю жизнь. Гнёзда строит высоко над землёй, часто на деревьях или скалах.

Кладка состоит из 2–4 яиц, которые высиживаются обоими родителями. Напомним, что во всех ООПТ регионального значения запрещена охота. Эти места созданы в целях сохранения животного и растительного мира, - сообщили в «Бурприроде».

Фото: loon.site