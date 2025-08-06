Жительница Читы создала финансовую пирамиду

Сотрудниками по раскрытию преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий ОУР УМВД России по городу Чите задержана 46-летняя жительница Читы по подозрению в совершении дистанционного мошенничества. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на телеграм-канал «Полиция Забайкалья».

По данным полиции с 2023 по 2024 год злоумышленница создавала видимость инвестиционной деятельности через свою организацию, занимающуюся закупкой спецтехники. Однако на самом деле работа по данному направлению не велась, а сама организация была создана исключительно для привлечения денежных средств от граждан, желающих инвестировать свои сбережения.

Подозреваемая обещала вкладчикам дивиденды от вложенных средств, но на деле осуществляла выплаты только за счет поступлений от новых инвесторов, действуя по принципу финансовой пирамиды, а оставшиеся деньги она забирала себе на собственные нужды.

Когда приток новых инвесторов прекратился, у злоумышленницы возникли трудности с выплатами вкладчикам, после этого она перестала выходить на связь.

Установлено, что от действий подозреваемой пострадал житель Пермского края, который таким образом перевел злоумышленнице 6 000 000 рублей. Позже, оперативниками установлено еще 14 потерпевших из разных регионов России, которые также лишились своих сбережений.

Общий ущерб составил около 30 миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ Мошенничество.

Полицейские продолжают работу по установлению пострадавших от действий злоумышленницы.

Фото: loon.site