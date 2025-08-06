В районе Бурятии строят дома для учителя и ветеринара

5 августа во время рабочей поездки в Мухоршибирский район глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел строительство домов для молодых специалистов. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемого в республике по поручению президента России Владимира Путина, в 2025 году в районе строятся два дома: в Тугнуе и Мухоршибири.Общая стоимость строительства двух домов составляет 12,7 млн рублей, в том числе 3 миллиона - за счёт спонсорской помощи. Спонсором для строительства дома в Мухоршибири, предназначенного для специалиста ветеринарной службы, выступила Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных. Ведомство выделило 1,6 млн рублей.Спонсором для строительства дома для учителя с Тугнуй выступил благотворительный фонд Андрея Мельниченко. Он выделил также 1,6 млн рублей.- Оба дома уже под крышей, готовность – 60%. Познакомились с будущей хозяйкой дома в Тугнуе - Викторией Александровной, она учитель русского языка и литературы в Тугнуйской школе. Скоро будет новоселье, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Тугнуй затянул. Я полюбила это место. Пробовала работать в Москве. Но выбрала Бурятию, здесь роднее, уютнее. 9 лет уже работаю в школе. Честно, шок испытала, когда узнала, что для меня построят дом. Я очень благодарна за такое внимание к нашей профессии, - поделилась учительница.