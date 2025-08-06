Муниципальный бухгалтер похитила детских пособий на 5 миллионов рублей

В Забайкалье, в Шилкинском райсуде вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего бухгалтера муниципального учреждения, осуждённой за хищение более 5 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.

Жительница Шилки, 48 лет, признана виновной в подделке финансовых документов и мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2021 по февраль 2024 года женщина, используя служебное положение и доступ к электронным подписям руководства, систематически завышала суммы опекунских пособий на 50–345 тысяч рублей. Излишки бюджетных средств она переводила на собственные счета, потратив похищенные деньги в том числе на погашение микрозаймов.

Несмотря на частичное возмещение ущерба (3 млн рублей) во время следствия, суд назначил строгое наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным штрафом в 150 тысяч рублей. Оставшиеся 2 млн рублей ущерба взысканы по гражданскому иску.

Отдельное производство возбуждено в отношении главного бухгалтера учреждения, он обвиняется в халатности за ненадлежащий контроль за финансовыми операциями. Приговор вступил в законную силу, осуждённая взята под стражу в зале суда.

