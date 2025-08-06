В Бурятии инвалиду выдали бесполезную коляску

В отделении Социального фонда в Бурятии инвалиду с детства I группы выдали комнатную коляску, не соответствующую индивидуальной программе реабилитации. Ее невозможно было использовать по назначению: она не оснащена держателем головы и шеи, ручным приводом.В связи с этим его мать обратилась в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. Она отметила, что сын не может передвигаться без инвалидных колясок.«После вмешательства прокуратуры отделением фонда заключен контракт на приобретение комнатной и прогулочной колясок, соответствующих программе реабилитации. Сыну заявителя передана новая комнатная коляска, а доставка прогулочной коляски запланирована на сентябрь текущего года», - прокомментировали в ведомстве.Фото: «Номер один»