На трассе «Байкал» перевернулась фура с арбузами

5 августа на трассе Р-258 «Байкал» в районе Утулика произошла авария с участием большегруза. Фура, гружёная арбузами, по предварительным данным, врезалась в бетонное ограждение и съехала в кювет.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Слюдянского района, за рулем фуры находился гражданин Кыргызстана. Мужчина не справился с управлением на повороте. К счастью, в аварии никто не пострадал и водителю даже не потребовалась медицинская помощь. А вот сладкий груз был значительно поврежден при падении, часть арбузов, потерявших товарный вид, пришлось раздать бесплатно местным жителям и туристам, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: loon.site