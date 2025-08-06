Житель Бурятии спас 88-летнюю соседку-учителя с инфарктом

В селе Илька Заиграевского района Бурятии местный житель спас заслуженного учителя России. Как сообщает газета «Вперед», все произошло 21 июля. 88-летняя Нина Дмитриевна Оленникова находилась дома одна, когда ей неожиданно стало плохо. Пожилую женщину напугала боль в сердце.Сына пенсионерки рядом не было, он находился на работе: заступил на ночное дежурство. Тогда женщина побежала к соседям, и, к счастью, дома оказался Владимир Григорьев. Он работает на железной дороге, но в этот момент находился в квартире. Мужчина не растерялся и оказал соседке первую помощь, одновременно вызвав «скорую» и оповестив родственников женщины.На вызов приехала бывшая ученица Нины Оленниковой – фельдшер Елена Петрякова. Медик оперативно оценила ситуацию, увидела картину инфаркта и оповестила коллег из республиканской больницы. Всё это время Владимир оставался рядом, поддерживал соседку, а затем на руках вынес из подъезда и помог уложить в карету скорой помощи.В медучреждении Нине Дмитриевне успешно провели операцию. Сейчас женщина находится дома – ее выписали два дня назад.«Я хотел бы поблагодарить от себя и от брата Андрея Николаевича нашего соседа Владимира Андреевича, а также наших медицинских работников. Вы спасли нашу маму. Низкий вам поклон!», - сказал сын женщины Владимир Оленников.Фото: Номер один