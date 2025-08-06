Общество 06.08.2025 в 11:52
В Улан-Удэ завершают ремонт улицы Димитрова
Там уже нанесли дорожную разметку
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ремонт 366-метрового участка дороги по ул. Димитрова вышел на финишную прямую. Здесь уже заасфальтировали дорогу, нанесли разметку и установили знаки, сообщили в Комитете по строительству.
– Участок хоть и небольшой, но важный. Он ведет к социально важным объектам: зданию МВД, Молодежному художественному театру, Главному управлению МЧС, в пешей доступности Горсад, – отметил начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.
Всего этим летом в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт 11 участков дорог общей протяженностью пять километров.
Тегиремонт дороги