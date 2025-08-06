В Улан-Удэ завершают ремонт улицы Димитрова

В Улан-Удэ ремонт 366-метрового участка дороги по ул. Димитрова вышел на финишную прямую. Здесь уже заасфальтировали дорогу, нанесли разметку и установили знаки, сообщили в Комитете по строительству.– Участок хоть и небольшой, но важный. Он ведет к социально важным объектам: зданию МВД, Молодежному художественному театру, Главному управлению МЧС, в пешей доступности Горсад, – отметил начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.Всего этим летом в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт 11 участков дорог общей протяженностью пять километров.