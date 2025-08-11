Общество 11.08.2025 в 09:00

Тройня и единовременное пособие

Как выплачивается?
A- A+
Текст: Номер один
Тройня и единовременное пособие
Номер один

Вопрос: «Как выплачивается единовременное пособие при рождении двойни и тройни?»

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем семьям – независимо от количества и очередности рождения детей.

Назначается такое пособие на каждого ребенка в семье и его размер составляет:

- при рождении одного ребенка – 26 941,71 руб.;

- при рождении двойни – 53 883, 42 руб.;

- при рождении тройни – 80 825, 13 руб.

Как получить пособие? Если родители работают, то пособие назначается проактивно (подавать заявление не нужно).

Если оба родителя не работают – можно подать заявление через Госуслуги или в Социальном фонде.

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи
11.08.2025 в 10:02
«Управляшки» Улан-Удэ призвали не затягивать с поверкой теплосчетчиков
11.08.2025 в 10:01
В Бурятии пожар уничтожил дачный дом
11.08.2025 в 09:45
В Бурятии продолжают ловить свободно разгуливающую скотину
11.08.2025 в 09:45
Федеральную трассу в Бурятии расчистили от камней
11.08.2025 в 09:37
Улан-удэнку обвели вокруг пальца «сотрудники» Энергосбыта, Роскомнадзора и ФСБ
11.08.2025 в 09:23
Удар молнии вызвал лесной пожар в Бурятии
11.08.2025 в 09:14
Тройня и единовременное пособие
11.08.2025 в 09:00
В Бурятии снесло крышу одной из библиотек
11.08.2025 в 08:47
В Улан-Удэ мужчина пострадал при тушении электроплиты
11.08.2025 в 08:29
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи
Работы продолжились и утром
11.08.2025 в 10:02
«Управляшки» Улан-Удэ призвали не затягивать с поверкой теплосчетчиков
Им выдали 34 предписания
11.08.2025 в 10:01
В Бурятии продолжают ловить свободно разгуливающую скотину
Коров загнали на «штрафстоянку» в Петропавловке
11.08.2025 в 09:45
Жителей Улан-Удэ бесят раскопки в центре города
Горожане жалуются на долгий ремонт возле Центрального рынка
11.08.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru