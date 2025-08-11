Тройня и единовременное пособие

Вопрос: «Как выплачивается единовременное пособие при рождении двойни и тройни?»

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем семьям – независимо от количества и очередности рождения детей.

Назначается такое пособие на каждого ребенка в семье и его размер составляет:

- при рождении одного ребенка – 26 941,71 руб.;

- при рождении двойни – 53 883, 42 руб.;

- при рождении тройни – 80 825, 13 руб.

Как получить пособие? Если родители работают, то пособие назначается проактивно (подавать заявление не нужно).

Если оба родителя не работают – можно подать заявление через Госуслуги или в Социальном фонде.