Общество 11.08.2025 в 09:00
Тройня и единовременное пособие
Как выплачивается?
Текст: Номер один
Вопрос: «Как выплачивается единовременное пособие при рождении двойни и тройни?»
Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем семьям – независимо от количества и очередности рождения детей.
Назначается такое пособие на каждого ребенка в семье и его размер составляет:
- при рождении одного ребенка – 26 941,71 руб.;
- при рождении двойни – 53 883, 42 руб.;
- при рождении тройни – 80 825, 13 руб.
Как получить пособие? Если родители работают, то пособие назначается проактивно (подавать заявление не нужно).
Если оба родителя не работают – можно подать заявление через Госуслуги или в Социальном фонде.
Тегисправбюро