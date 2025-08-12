Общество 12.08.2025 в 09:00

Доходы и налоги на них

С чего и когда платим?
Доходы и налоги на них
Вопрос: «С каких доходов нужно платить налоги?» 

Анатолий Николаевич Б.

НДФЛ, или налог на доходы физических лиц, — основной налог для жителей нашей страны.

Доходы, с которых платят НДФЛ:

- зарплата и другие выплаты по трудовому договору;

- продажа квартиры или дома, если они были в собственности меньше пяти лет. Или трёх - если вы получили её в наследство, в дар от близкого родственника, по договору ренты, приватизировали или это ваше единственное жильё;

- продажа машины, если после покупки прошло меньше трёх лет;

- сдача в аренду квартиры, дома или дачи;

- проценты по вкладам и счетам свыше определённой суммы;

- выигрыши в лотерею на сумму более 4 тыс. рублей в год;

- подарки в виде недвижимости, машины, акций или доли в бизнесе, полученные от друзей, коллег и знакомых.

Не облагаются налогом:

- государственные пенсии, стипендии и различные пособия, например по беременности или безработице;

- доходы от продажи жилья семьями с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий. Например, если деньги от продажи пойдут на покупку нового жилья большей площади;

- подарки от близких родственников — родителей, супругов, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр.

Полный список доходов, с которых не нужно платить налог, опубликован в ст. 217 НК РФ

Как уплатить налог? В некоторых случаях, например после продажи квартиры, вам нужно предоставить в налоговую декларацию 3-НДФЛ. За прошлый год она подаётся до 30 апреля следующего года.

Есть несколько способов:

- через Госуслуги;

- в личном кабинете на сайте ФНС;

- в налоговой инспекции или МФЦ;

- по почте.

Напоминаем, уплатить НДФЛ нужно до 15 июля того года, когда вы подали декларацию. 

Сделать это можно:

- через сервис «Уплата налогов физических лиц»;

- в личном кабинете на Госуслугах;

- с помощью единого налогового счёта.

