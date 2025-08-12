Доходы и налоги на них
Вопрос: «С каких доходов нужно платить налоги?»
Анатолий Николаевич Б.
НДФЛ, или налог на доходы физических лиц, — основной налог для жителей нашей страны.
Доходы, с которых платят НДФЛ:
- зарплата и другие выплаты по трудовому договору;
- продажа квартиры или дома, если они были в собственности меньше пяти лет. Или трёх - если вы получили её в наследство, в дар от близкого родственника, по договору ренты, приватизировали или это ваше единственное жильё;
- продажа машины, если после покупки прошло меньше трёх лет;
- сдача в аренду квартиры, дома или дачи;
- проценты по вкладам и счетам свыше определённой суммы;
- выигрыши в лотерею на сумму более 4 тыс. рублей в год;
- подарки в виде недвижимости, машины, акций или доли в бизнесе, полученные от друзей, коллег и знакомых.
Не облагаются налогом:
- государственные пенсии, стипендии и различные пособия, например по беременности или безработице;
- доходы от продажи жилья семьями с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий. Например, если деньги от продажи пойдут на покупку нового жилья большей площади;
- подарки от близких родственников — родителей, супругов, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестёр.
Полный список доходов, с которых не нужно платить налог, опубликован в ст. 217 НК РФ
Как уплатить налог? В некоторых случаях, например после продажи квартиры, вам нужно предоставить в налоговую декларацию 3-НДФЛ. За прошлый год она подаётся до 30 апреля следующего года.
Есть несколько способов:
- через Госуслуги;
- в личном кабинете на сайте ФНС;
- в налоговой инспекции или МФЦ;
- по почте.
Напоминаем, уплатить НДФЛ нужно до 15 июля того года, когда вы подали декларацию.
Сделать это можно:
- через сервис «Уплата налогов физических лиц»;
- в личном кабинете на Госуслугах;
- с помощью единого налогового счёта.