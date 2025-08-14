Общество 14.08.2025 в 09:00

Показатели электричества в розетках

Разберем интересный вопрос
Текст: Номер один
Показатели электричества в розетках
Номер один

Вопрос: «Какое напряжение может быть максимальным в квартире?» 

Ольга Дмитриевна Р., г. Улан-Удэ

С 1 апреля 2024 года введены обязательные требования к качеству электрической энергии. Они распространяются на все новые подключения — если купили квартиру в новостройке или построили частный дом, энергетики обязаны соблюдать новые нормы. Качество электроэнергии важно, чтобы техника не выходила из строя из-за перепадов напряжения и других проблем.

Основные параметры:

1.   Напряжение в квартире — 220 В. Допускается отклонение на 5%, а предельным считается 10%. То есть 198 В или 242 В — это минимум и максимум, после которых напряжение считается некачественным.

2.   Одиночные быстрые изменения напряжения не должны превышать 6% от номинального значения.

3.   В трехфазной сети с напряжением 380 В, которая часто используется в частных домах, проценты те же.

4.   Длительность провалов напряжения и перенапряжений — не более одной минуты.

5.   Частота тока — 50 Гц. Допустимые значения отклонений — плюс-минус 0,2 Гц, а предельно допустимые отклонения — плюс-минус 0,4 Гц.

6.   В трехфазной сети напряжение должно быть симметричным — равномерно распределено по фазам.

Приказ Минэнерго распространяется на все новые подключения — как многоквартирных, так и частных жилых домов. На электроэнергию также есть стандарт — ГОСТ 32144-2013. Новый приказ Минэнерго содержит те же показатели качества, что и в госте. Но, в отличие от последнего, приказ обязателен и имеет полную юридическую силу, на него можно ссылаться в суде и надзорных ведомствах.

Сообщить о проблемах нужно в управляющую организацию или энергосбыт. Можно сделать это устно по телефону или отправить письменную жалобу — например, через сайт.

Если аварийно-диспетчерской службе неизвестны причины проблем, она обязана согласовать дату визита для проверки. По закону проверку должны провести в течение двух часов, если не договорились о другом времени. По окончании проверки составляют акт. Он служит основанием для перерасчета, его делают автоматически.

Житель вправе потребовать экспертизу качества электричества — это как раз замеры официальными приборами. Если проблемы подтвердятся, оплачивать экспертизу не нужно. Но если экспертиза покажет, что все в порядке, придется оплатить работу эксперта.

Если добиться ничего не удалось, обращайтесь в жилищную инспекцию. Она обязана принять меры. За соблюдением нового приказа Минэнерго также обязан следить Росстандарт.

