Дата выплаты единого пособия

Вопрос: «В течение какого периода можно ждать единое пособие после его оформления?»

Баярма Ц.

После подачи заявления на единое пособие первая выплата поступит в течение 5 рабочих дней с момента одобрения.

Первый раз вы получаете выплату за текущий месяц, а далее перечисления идут по графику, в котором пособие перечисляют за уже прошедший месяц 3 числа на ваш банковский счет.

В Бурятии пособие по почте доставляется с 3 по 21 число. Дата доставки зависит от адреса проживания. Уточнить точную дату можно в почтовом отделении по месту жительства.

Если вы уже получаете пособие, и срок подходит к концу, то подать заявление на продление вы можете в месяц его окончания (12-й месяц периода) или после. В первом случае график не прервется, в другом — средства перечислят, как при одобрении заявления в первый раз.