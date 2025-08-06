Общество 06.08.2025 в 12:41
Жители Бурятии остались без ягоды
Урожай ягод в республике в этом году выдался так себе
Текст: Лариса Ситник
В этом году в Бурятии не повезло с урожаем не только фермерам. В лесу практически нет ягод, не известно, уродятся ли грибы. Жители частного сектора жалуются на скудный урожай малины, которая, как известно, очень любит влагу. Разумеется, если малину регулярно поливать, она порадует обильным урожаем и крупными ягодами, но не у всех есть возможность организовать регулярный полив.
Учитывая все это, увеличение цен на ягоды большой неожиданностью не стало. Так, литр малины продают за 400 - 500 рублей, смородину - за 300 - 350, иргу – 150 - 200 руб./литр. Лесные ягоды обходятся примерно так же или еще дороже. Чернику можно взять за 450 - 500 рублей (на Центральном рынке, к примеру, литр полезной ягодки стоит 500). Голубика стоит 600 руб./литр.
«Продам голубику 600 руб./литр. Ящики 5 - 10 литров. Доставка от 15 литров», - пишут продавцы даров леса. Потенциальные покупатели в шоке от таких цен.
«Совсем с ума сошли! Кто возьмет 15 литров по 600 рублей», - возмущаются одни. «Голубики в этом году нет. Буквально по одной ягодке люди собирают. Еще и медведь рядом ходит. Так что 600 это еще дешево», - парируют другие.
Отметим, в прошлом году литр черники стоил 300 рублей. За год ягода подорожала на 200 рублей.
Житель села Бичура Алексей Иванов подтвердил: ягод и грибов в лесу нет. По крайней мере в Бичурском районе.
- Все высохло. Ничего нет. Даже в огороде ягоды мало. Малины, смородины не очень-то много. Вишню и черемуху заморозками всю убило. Вот такой год, - сетует мужчина.
Бурятия всегда была зоной рискованного земледелия, и засушливое лето это только подтвердило. Цены на ягоды уже подскочили, непонятно, что будет с картофелем и другим огородным урожаем.
