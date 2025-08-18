Площадка ТКО на территории многоквартирного дома

Вопрос: «Могут ли жители многоквартирного дома самостоятельно переместить мусорную площадку?»

Зорикто Б.

Площадка для сбора ТКО — это элемент благоустройства, созданный для обслуживания многоквартирного дома. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, она является общим имуществом собственников квартир. За содержание этого имущества отвечает управляющая организация. В случае нарушения санитарных правил при создании площадки для сбора отходов необходимо в первую очередь обратиться в управляющую организацию. Управляющая организация не вправе самостоятельно перенести площадку по заявлению жильцов. Для переноса площадки управляющая организация должна обратиться в орган местного самоуправления, который оценит возможности такого переноса и в случае положительного решения внесёт изменения в территориальную схему обращения с отходами.

Напомним, что согласно пунктам 1, 3 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пункту 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых Постановлением Правительства № 1039 от 31.08.2018, места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований. А пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21 установлено, что расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.