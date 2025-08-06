Общество 06.08.2025 в 12:58

В Бурятии взыскали 487 тысяч рублей штрафов с водителей

Они не уступали дорогу пешеходам
Текст: Карина Перова
В Бурятии наказали рублем водителей, которые не уступали дорогу пешеходам или иным участникам движения. Судебные приставы принудительно взыскали штрафы ГАИ с 305 жителей республики. Всего нарушители выплатили 487 тысяч рублей.

На данный момент возбуждены исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов в отношении еще 273 человек (на основании актов Госавтоинспекции). Судебные приставы взыщут с них свыше 420 тысяч рублей.

«После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства у должника есть 5 дней для добровольной исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Если долг вовремя не погашен выносится исполнительский сбор. Для физических лиц он равен 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей», - напомнили в УФССП по Бурятии.

Фото: Номер один
