Подвыпившая дама в Бурятии угнала и пропила чужой велик

Среди бела дня у жителя поселка Усть-Барузин угнали велосипед, который он припарковал у своего дома. Решив найти пропажу, стоимостью 7 тысяч, мужчина обратился в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 43-летняя ранее не судимая местная жительница. В тот день женщина употребляла спиртное. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, подозреваемая взяла велосипед и поехала домой. По пути фигурантка продала похищенное неизвестному прохожему. Деньги потратила на покупку спиртного, - рассказали в полиции республики.

Похищенный у женщины забрали. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site