Общество 06.08.2025 в 13:14

В Бурятии прокуратура взялась за водителя, заехавшего на джипе в озеро

Его привлекут к административной ответственности
Текст: Карина Перова
В Бурятии прокуратура взялась за водителя, заехавшего на джипе в озеро
За водителя, который искупал свой джип в Слюдянских озерах в Бурятии, взялась Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ведомстве по данному инциденту организовали проверку. Им удалось установить автомобилиста. Напомним, ранее очевидцы «засветили» госномера машины.

«Информация передана в Северобайкальский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. Вопрос находится на контроле природоохранной прокуратуры», - говорится в сообщении.
Слюдянские озера природоохранная прокуратура

