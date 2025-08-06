На Байкале ждут изменений

29 июля в Улан-Удэ в здании правительства Бурятии на встрече с общественностью Алексей Цыденов рассказал об изменениях в законодательстве, которые призваны значительно облегчить жизнь в районах, находящихся на побережье Байкала.Прежде всего речь идет о корректировке Федерального закона «Об охране озера Байкал». В Госдуме уже давно работают над этим вопросом, и ожидается, что вскоре подготовленные поправки будут приняты.В ходе встречи глава республики детально остановился на различных аспектах. Он отметил, что жизнь у людей возле Байкала должна быть нормальной, достойной и в полной гармонии с Байкалом, с природой.В самом начале встречи на большом экране был показан ролик, в котором люди, проживающие на побережье, рассказывали о своих проблемах.Как пояснил глава республики, близ Байкала есть особо охраняемые природные территории (ООПТ) – заказники, заповедники, нацпарки и т. д.«На них действие этого закона не распространяется, никаких изменений там не вносим. Они живут по закону об ООПТ. Сама центральная экологическая зона (ЦЭЗ) ООПТ не является. Это важно, ведь в нее входит 160 населенных пунктов, почти 140 тыс. населения, и они подпадают под Закон «Об охране озера Байкал», - сказал Алексей Цыденов.В целом сейчас центральной экологической зоной Байкальской природной территории являются имеющиеся там ООПТ и водоохранная зона. «Это прямая норма закона», - отметил глава, указав, что у нас сегодня ЦЭЗ по факту гораздо больше того, что предусмотрено законом.Среди вопросов, которые могут решить поправки – противопожарные разрывы, призванные оградить дома в населенных пунктах от возможного перехода на них лесных пожаров.«Вот так у нас лес в ЦЭЗ входит в поселки. Противопожарных разрывов нет», - показал Алексей Цыденов собравшимся один из слайдов.Он напомнил, что в 2017 году президент Путин дал поручение правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих создание минерализованных противопожарных полос и запрет их застройки в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.«Поручение не исполнено, населенные пункты в ЦЭЗе не защищены. В Адамово лес вообще к школе подходит. Нам нужны противопожарные разрывы», - отметил глава собравшимся.Есть сложности при строительстве очистных сооружений в центральной экологической зоне. Их там нужно пять.Однако по закону сегодня запрещен перевод земли из одной категории в другую, чтобы выдать участок под строительство очистных. К тому же к очистным надо подвести трубопровод, линии электропередач… «Какие-то деревья в любом случае попадают», - констатировал Алексей Цыденов и спросил участников встречи, нужны ли очистные сооружения на Байкале. «Конечно, нужны», - прозвучало в ответ.Проблема с переводом земель также не дает решить вопрос с развитием кладбищ на побережье. «Под кладбище выдать землю не можем», - констатировал глава.Есть места, где лесные кварталы наложились прямо на границы населенных пунктов, которые поставлены на кадастровый учет. По России подобные вопросы были успешно решены в рамках «лесной амнистии», но на Байкале такое сделано не было, так как здесь есть свой закон. Таких сел в ЦЭЗе – 37.Алексей Цыденов подробно остановился на всех основных проблемах, для решения которых требуется корректировка указанного закона. При этом он отметил, что есть механизм, который должен предотвратить возможность злоупотреблений.Допустим, кто-то вознамерится попытаться срубить что-то не то. Тут глава пояснил, поправки говорят о создании комиссии по обеспечению охраны озера Байкал. В ее состав войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента России, российского правительства, ФСБ, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия.«Но даже комиссия принимает решение только при наличии позиции Российской академии наук. Сначала РАН решает: этот сгоревший лес надо срубить, чтобы его восстановить, или он сам восстановится. Если РАН говорит, что сам восстановится, никто никуда не лезет… Если РАН говорит, что надо провести мероприятия, то после этого вопрос выносится на комиссию», - пояснил разработанные корректировки глава, заверив, что контроль максимально прописан.При этом случаи, в которых разрешено переводить землю из одной категории в другую, будут строго определены. «Список конечен, перевести под что-то другое нельзя. Расширительные возможности толкования не предусмотрены. А перевод делается с разрешения комиссии, о чем я уже сказал», - выступил Алексей Цыденов.Тем не менее в рассматриваемом законопроекте поправки не решают всех вопросов, которые поднимают граждане.«Вопрос собственности на землю в населенных пунктах, о чем люди говорят, этим законопроектом не решается. Эта норма выпала, но мы продолжаем над ней работать. Не решены еще вопросы с дровами. Но хотя бы решен вопрос кладбища, дороги, селезащиты, противопожарных разрывов и т. д.», - пояснил глава.Поправки в федеральный закон вызвали в основном положительные отзывы участников встречи.Академик Арнольд Тулохонов отметил, что, к сожалению, в зале нет депутатов Госдумы и сенаторов от Бурятии. «У них сейчас каникулы. Они должны быть здесь. Позвали, не позвали, я не знаю, но это должно быть по факту», - выступил ученый.Он высказал ряд своих мыслей, в том числе критических. Так, по поводу запрета строить жилье в особых экономических зонах отметил: «А где люди жить будут, которые обслуживают их? Они что, летать будут?».Злободневно прозвучали тулохоновские слова о компенсациях людям, которые живут у Байкала в условиях ограничений. «Нет нигде вопроса о компенсации, он остается открытым», - указал ученый на потери, которые несет республика из-за ограничений в развитии, связанных с байкальским фактором.Принципиальная позиция академика заключается в том, что бедный человек не способен сохранять природу, он должен кормить себя и своих детей, и запретами его не остановить. «Еще недавно на берегу Байкала работали леспромхозы, совхозы, колхозы, консервные заводы в Нижнеангарске и Усть-Баргузине, выпускала продукцию Оймурская мебельная фабрика, действовали рыбоводные заводы», - напомнил академик собравшимся.По поводу предложенной комиссии Арнольд Тулохонов также заметил, что уже есть Байкальская комиссия и создавать еще одну, где будут думать, где на Байкале разрешить рубить лес, не нужно. Еще он выступил против некоторых расплывчатых формулировок.«Любой закон должен улучшать жизнь человека», - подытожил Арнольд Тулохонов.Он предложил поручить Академии наук проанализировать все принятые документы, федеральные директивы по проблеме сохранения, рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал. Также выдвинул интересную мысль восстановить работу Байкальского экономического форума, на котором можно обсуждать ключевые проблемы живущих вокруг Байкала.Алексей Цыденов полностью поддержал идею развивать Байкальскую территорию – принять корректировки в рассматриваемый закон и двигаться дальше.Представительница поселка Усть-Баргузина подтвердила, что жизнь у Байкала при действующем законодательстве сложна. Общественница всегда выступала в защиту интересов жителей побережья Байкала. На заседании она поведала, что ранее жизнь поселка опиралась на рыбную и лесную отрасль. Сегодня этого уже нет, идет упадок.«Три года назад наше население в Усть-Баргузине было 8500. Сегодня у нас 6084 человека. Наша школа в Усть-Баргузине насчитывала 1300 учащихся, сегодня - 940. Чем же провинились наши жители ЦЭЗ Байкальской природной территории, кому они неугодны, что сейчас у нас нарушено равенство конституционных прав, мы лишены достойной жизни. Вот на сегодня в Усть-Баргузине под закрытием один из детских садов, потому что детей нет», - сказала она.Представители республиканского парламента поддержали корректировки, о которых доложил глава республики. Так, депутат Семен Матхеев, председатель комитета Народного Хурала по аграрной политике, земельным вопросам и потребительскому рынку, говоря о жителях байкальского побережья, сказал, что они фактически стали чужими на своей земле.«Исторически прибайкальские районы были самыми богатыми в республике, зажиточными были люди. Сегодня фактически мы видим, что эти районы поставлены на грань выживания», - выступил депутат, отметив, что без положительных изменений жители рано или поздно оттуда уедут.Поддержав предлагаемые корректировки федерального закона, Семен Матхеев, тем не менее, ратовал за более широкое снятие ограничений для жителей.Депутат Леонид Белых подчеркнул необходимость создания на Байкале справедливого, цивилизованного образа жизни.«Пляж у Гремячинска разрастается под самую деревню. Машин много. Неужели нельзя обязать законом тех, кто отвечает за этот пляж, построить туалеты, обозначить стоянки для автомобилей. Должно быть в законе прописано четко», - в частности, сказал он.А известный депутат Анатолий Кушнарев, поддержав поправки, сказал, что многих пугает выражение «сплошные рубки». «Думают, что все вырубят, пустыня останется. Наверное, надо было использовать выражение «ограниченные сплошные рубки». Мне кажется, противников тогда было бы значительно меньше. А так мы поддерживаем эти предложения. Считаем, что они нужны нашему народу», - выступил он.Алексей Цыденов, к слову, согласился, что для тех людей, кто не разбирается в деталях, кто живет далеко, слово «сплошные» действительно выглядит пугающе.Солбон Санжиев, лесопатолог, представитель российского студенческого корпуса спасателей, отметил, что в большей степени тоже поддерживает корректировки. «Ситуация требует изменений», - констатировал он. Однако высказал пожелание, чтобы в проведении рубок не было коммерческого интереса. И не было таких схем, когда документы выданы на рубку в одном месте, а реально лес вырубили в совсем ином.Встреча длилась около двух часов. Было множество выступлений. Абсолютное большинство собравшихся поддержали внесение указанных корректив в Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Надеемся, что Госдума, вернувшись к работе после летних каникул, их одобрит.