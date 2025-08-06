Общество 06.08.2025 в 13:41
В Улан-Удэ к сотруднику «техноложки» пришла белочка
Лесного гостя заметили в кампусе ВСГУТУ
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ к сотруднику «техноложки» пришла белочка. Зверька заметили в тени деревьев в кампусе ВСГУТУ, рядом с 10-м корпусом.
Лесного гостя сегодня запечатлел доцент кафедры «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия» Андрей Хантургаев.
Напомним, ранее белка вышла к посетителям «Дороги долгой жизни» в дацане на Лысой горе. Пушистик беззастенчиво отжимал еду у голубей.
