Будущее Улан-Удэ строят сегодня

В августе отмечается День строителя. В числе крупнейших проектов в сфере строительства – комплексное развитие территории в центре Улан-Удэ и масштабная реконструкция, строительство коммунальных сетей.На ул. Шмидта на месте прежней застройки видны очертания будущего мкр. Улаан Хото. Идет бетонирование стен первых этажей домов. Строят две блок-секции по 16 этажей, а также секции по 14, 12, 10 и 8 этажей.- Сейчас на стройке работают 100 человек, три башенных крана, два погрузчика. Когда надо, приезжает другая техника, - рассказывает производитель работ компании «Стройкрафт» Энхэ Гомбоев.В самом начале работ были некоторые сложности с поддержанием темпов строительства. Но благодаря современным технологиям вопрос был решен.Строительные материалы частично местные.- Бетон - местного производства, опалубка щитовая - наша фирменная, металл - из другого региона, рабочая сила - иностранная, - отмечает Энхэ Гомбоев.Первую высотку строители обещают сдать уже в 2027 году.Сам Энхэ Гомбоев пришел в строительную отрасль в 2007 году. Начинал с мастера. Ему нравится общение с коллегами по строительству, нравится видеть, как растет строящийся объект.- И в целом приятно смотреть на то, что построено. Я участвовал в строительстве домов на ул. Смолина, Добролюбова, строил школы, детские сады. Но ближе всего сердцу жилой комплекс «Первый» - на перекрестке проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 года - посадка у него красивая. Вообще считаю, что профессия строителя перспективная. Строительство всегда было и будет. А День строителя, конечно, отметим, а потом опять на работу, - делится наш собеседник.Заместитель директора по строительству АО «Технический заказчик -Регион» (структура ГК «ПИК») Юрий Филимонов тоже занят строительством Улаан Хото.- Здесь очень сложные грунты для зданий такой этажности. Поэтому впервые в Бурятии применяем технологию по укреплению грунтов сваями. Это уникальный опыт для нас, который в дальнейшем планируем тоже применять, - говорит он.Отличительная черта Улаан Хото – это именно комплексная застройка, а не точечная, уплотнительная.С детства Юрий Филимонов тяготел к тому, чтобы сделать что-то своими руками: сколотить, помочь с ремонтом, строительством бани, перекладкой домашней печки. После окончания школы сомнений о том, какую профессию получить, не было.Он пошел во ВСГУТУ. Трудовой путь начал инженером-сметчиком. В его биографии — участие в строительстве объектов УФСИН, в проектах в газовой отрасли (даже участвовал в прокладке «Силы Сибири», возведении перерабатывающего завода), строил торговые центры и др.- Я в строительной отрасли 16 лет. Это затягивает. Все начинается с пустыря, а в итоге там появляется строение. Это очень приятное чувство, когда ты что-то создаешь. Приятнее всего, наверное, передавать объект заказчику. Уходишь со стройплощадки и видишь, что создал, оставил людям. Это же на десятилетия. Проезжая мимо каких-то зданий, могу сказать детям – я участвовал в его строительстве. Ведь мои предки были ремесловыми: печники, каменщики, плотники, бетонщики. Сын мне уже сказал, что будет инженером, - рассказывает строитель.Юрий Филимонов планирует и дальше работать в строительстве.- Это моя жизнь, и она мне нравится, - говорит он.Стройплощадка Улаан Хото соседствует с активными работами по сетям. Начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров отмечает, что из-за масштабных работ в центре, конечно, возникли неудобства. Он еще раз попросил горожан с пониманием отнестись к этому. Идет огромная работа по сетям отопления, водоотведения, водо-, электроснабжения.- В этом году планируем завершить устройство магистральных сетей. Благоустройство территорий, где закончатся работы, начнется тоже в этом году, как и асфальтирование. Некоторые работы продолжатся в следующем году, - разъясняет он. К слову, по первому образованию Зана Тумуров – инженер. Учился во ВСГУТУ (раньше назывался иначе) по направлению промышленного и гражданского строительства. У него в семье были строители, и сам он не жалеет, что тоже имеет отношение к этой отрасли.По сетям не только реконструируют имеющиеся, но и строят «с нуля». Например, на ул. Свободы сегодня строят новую теплотрассу.- Она идет от автовокзала до ул. Куйбышева. Начали примерно месяц назад. Материалы есть, но иногда мешают дожди. Трудности встречаются, но мы их преодолеваем, - поясняет начальник участка компании «ИНЖСтрой-Инновации» Василий Шевчук.Шевчук в строительной отрасли с 2000 года.- Приехал, понравилось, начал работать, - скромно рассказывает он. Строительство так затянуло, что теперь он не мыслит себя вне этой работы. - Сейчас просто другое уже ничего не могу делать, кроме строительства. Я даже не могу это объяснить, - отмечает наш собеседник.За четверть века Василий Шевчук набрался очень хорошего опыта. Начинал работать монтажником. Идти вверх по служебной лестнице не стремился, хотя образование позволяло, но был замечен и теперь является начальником участка.Вот так продвигаются дела строительные в центре города, который мы посетили, поговорив со строителями. Это люди, которые в прямом смысле строят будущее Улан-Удэ и Бурятии в целом. Всех с профессиональным праздником!