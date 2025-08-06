Общество 06.08.2025 в 14:24
Будущее Улан-Удэ строят сегодня
Строители рассказали о застройке центра города
Текст: Валентин Соколов
В августе отмечается День строителя. В числе крупнейших проектов в сфере строительства – комплексное развитие территории в центре Улан-Удэ и масштабная реконструкция, строительство коммунальных сетей.
Этажи растут на глазах
На ул. Шмидта на месте прежней застройки видны очертания будущего мкр. Улаан Хото. Идет бетонирование стен первых этажей домов. Строят две блок-секции по 16 этажей, а также секции по 14, 12, 10 и 8 этажей.
- Сейчас на стройке работают 100 человек, три башенных крана, два погрузчика. Когда надо, приезжает другая техника, - рассказывает производитель работ компании «Стройкрафт» Энхэ Гомбоев.
В самом начале работ были некоторые сложности с поддержанием темпов строительства. Но благодаря современным технологиям вопрос был решен.
Строительные материалы частично местные.
- Бетон - местного производства, опалубка щитовая - наша фирменная, металл - из другого региона, рабочая сила - иностранная, - отмечает Энхэ Гомбоев.
Первую высотку строители обещают сдать уже в 2027 году.
Сам Энхэ Гомбоев пришел в строительную отрасль в 2007 году. Начинал с мастера. Ему нравится общение с коллегами по строительству, нравится видеть, как растет строящийся объект.
- И в целом приятно смотреть на то, что построено. Я участвовал в строительстве домов на ул. Смолина, Добролюбова, строил школы, детские сады. Но ближе всего сердцу жилой комплекс «Первый» - на перекрестке проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 года - посадка у него красивая. Вообще считаю, что профессия строителя перспективная. Строительство всегда было и будет. А День строителя, конечно, отметим, а потом опять на работу, - делится наш собеседник.
Заместитель директора по строительству АО «Технический заказчик -Регион» (структура ГК «ПИК») Юрий Филимонов тоже занят строительством Улаан Хото.
- Здесь очень сложные грунты для зданий такой этажности. Поэтому впервые в Бурятии применяем технологию по укреплению грунтов сваями. Это уникальный опыт для нас, который в дальнейшем планируем тоже применять, - говорит он.
Отличительная черта Улаан Хото – это именно комплексная застройка, а не точечная, уплотнительная.
С детства Юрий Филимонов тяготел к тому, чтобы сделать что-то своими руками: сколотить, помочь с ремонтом, строительством бани, перекладкой домашней печки. После окончания школы сомнений о том, какую профессию получить, не было.
Он пошел во ВСГУТУ. Трудовой путь начал инженером-сметчиком. В его биографии — участие в строительстве объектов УФСИН, в проектах в газовой отрасли (даже участвовал в прокладке «Силы Сибири», возведении перерабатывающего завода), строил торговые центры и др.
- Я в строительной отрасли 16 лет. Это затягивает. Все начинается с пустыря, а в итоге там появляется строение. Это очень приятное чувство, когда ты что-то создаешь. Приятнее всего, наверное, передавать объект заказчику. Уходишь со стройплощадки и видишь, что создал, оставил людям. Это же на десятилетия. Проезжая мимо каких-то зданий, могу сказать детям – я участвовал в его строительстве. Ведь мои предки были ремесловыми: печники, каменщики, плотники, бетонщики. Сын мне уже сказал, что будет инженером, - рассказывает строитель.
Юрий Филимонов планирует и дальше работать в строительстве.
- Это моя жизнь, и она мне нравится, - говорит он.
Неудобства скоро закончатся
Стройплощадка Улаан Хото соседствует с активными работами по сетям. Начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров отмечает, что из-за масштабных работ в центре, конечно, возникли неудобства. Он еще раз попросил горожан с пониманием отнестись к этому. Идет огромная работа по сетям отопления, водоотведения, водо-, электроснабжения.
- В этом году планируем завершить устройство магистральных сетей. Благоустройство территорий, где закончатся работы, начнется тоже в этом году, как и асфальтирование. Некоторые работы продолжатся в следующем году, - разъясняет он. К слову, по первому образованию Зана Тумуров – инженер. Учился во ВСГУТУ (раньше назывался иначе) по направлению промышленного и гражданского строительства. У него в семье были строители, и сам он не жалеет, что тоже имеет отношение к этой отрасли.
По сетям не только реконструируют имеющиеся, но и строят «с нуля». Например, на ул. Свободы сегодня строят новую теплотрассу.
- Она идет от автовокзала до ул. Куйбышева. Начали примерно месяц назад. Материалы есть, но иногда мешают дожди. Трудности встречаются, но мы их преодолеваем, - поясняет начальник участка компании «ИНЖСтрой-Инновации» Василий Шевчук.
Шевчук в строительной отрасли с 2000 года.
- Приехал, понравилось, начал работать, - скромно рассказывает он. Строительство так затянуло, что теперь он не мыслит себя вне этой работы. - Сейчас просто другое уже ничего не могу делать, кроме строительства. Я даже не могу это объяснить, - отмечает наш собеседник.
За четверть века Василий Шевчук набрался очень хорошего опыта. Начинал работать монтажником. Идти вверх по служебной лестнице не стремился, хотя образование позволяло, но был замечен и теперь является начальником участка.
Вот так продвигаются дела строительные в центре города, который мы посетили, поговорив со строителями. Это люди, которые в прямом смысле строят будущее Улан-Удэ и Бурятии в целом. Всех с профессиональным праздником!
