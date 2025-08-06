Самый тяжелый сумоист возглавил пациентский совет в больнице Улан-Удэ

Больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ посетил известный российский сумоист Анатолий Михаханов. Орора Сатоси стал председателем пациентского совета БСМП.Совет учредили для организации общественного наблюдения над качеством оказания медицинской помощи, обеспечения прав пациентов и сотрудников больницы, получения обратной связи от пациентов и поддержки инициатив для улучшения условий пребывания людей в медучреждении.Спортсмен побеседовал с медиками, поделился личными историями из жизни, связанными с медициной и своей карьерой, и просто подарил всем сотрудникам заряд бодрости и позитива.«Всё, что вы делаете – делайте только с благодарностью», - призвал Анатолий.Михаханов – самый тяжелый борец сумо в мире (в профессиональном спорте). Он одержал 376 побед, а в 2018 году объявил о завершении карьеры и вернулся в родную Бурятию, где в прошлом году связал свою жизнь с супругой Ириной.