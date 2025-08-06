Общество 06.08.2025 в 15:22
«Умершая тётя снилась и требовала очнуться»
Молодая мама провела месяц в коме после ДТП - у виновника она отсудила 600 тысяч
Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском жертва ДТП с пьяным водителем отсудила 600 тысяч рублей за месяц в коме. Как сообщает КП-Новосибирск, авария произошла 4 августа 2024 года в городе Карасук на проспекте Мира.
Молодая мама Валерия Райхель с друзьями ехала на «Тойоте Корона», когда авто протаранил внедорожник «Шевроле Нива». Основной удар пришелся на место Валерии, она ударилась головой и потеряла сознание. Скорая доставила ее в реанимацию Карасукской ЦРБ, там поставили диагноз: «Энцефалопатия тяжелой степени, мозговая кома. Ушиб головного мозга легкой степени, закрытая черепно-мозговая травма».
Валерия после аварии провела в коме почти месяц. Она похудела на 10 килограмм, постепенно началась атрофия мышц.
- Очнуться мне помогла покойная тетя Ира: она очень любила меня, умерла три года назад умерла. Во сне умершая тетя била меня по щекам, требовала: «Вставай!». И я открыла глаза. Сначала услышала писк аппаратов: вокруг были трубочки, рядом стояли четыре врача в халатах, тогда я ничего не понимала. Для врачей это было чудо, что я пришла в себя, - рассказала КП-Новосибирск Валерия.
Молодой маме пришлось заново учиться есть, разговаривать, выписали ее из больницы в инвалидном кресле. Ее трехлетнего сына помогали воспитывать родные, сама Валерия делала гимнастику, каждый день разрабатывала мышцы и к декабрю встала на ноги.
- Спустя почти год реабилитации я могу сходить до ближайшего магазина, но вестибулярный аппарат сильно страдает. Правая рука слабая, будто я ее отлежала, едва сгибается. Каждые три месяца прохожу реабилитацию, мечтаю о беговой дорожке. Огромное спасибо моей маме, она заботится обо мне и моем сыне, – рассказала Валерия Райхель.
Виновником аварии оказался 46-летний Дмитрий Д., его обвинили в нарушении ПДД в нетрезвом виде, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью.
Карасукский районный суд назначил водителю 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии поселении с лишением права управлять ТС на 2 года 6 месяцев.
- Суд взыскал 600 тысяч рублей морального вреда, в суде виновник смотрел на меня с презрением, будто бы я его посадила. Просил у суда условный срок, вину признал в последнем слове, но даже не извинился, – сообщила Валерия Райхель.
