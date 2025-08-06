В Бурятии лесные пожарные налаживают «вставшую» технику в полевых условиях

В Бурятии лесные пожарные показали, как они налаживают «вставшую» технику в полевых условиях. В таких ситуациях у огнеборцев каждая минута на счету. На видео запечатлели ремонт гусеничного трактора в Кижингинском районе – работу сварщика.Бульдозеры и тракторы приходится возвращать в строй прямо на месте поломки. Ведь эти махины помогают оперативно прокладывать минерализованные полосы для сдерживания огня. Зачастую машины ломаются в труднодоступной местности – на болотах или среди густой растительности. Бывает, что пожарные трудятся на крутых склонах гор с каменистой россыпью.«Даже мощным машинам свойственно ломаться, особенно в условиях непроходимой тайги. Ребята не теряют времени и снова запускают большегрузную технику в строй тут же – в лесу. Ведь с помощью лопат и мотыг минполосы прокладывать дольше и, конечно, тяжелее», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Фото, видео: РАЛХ