Общество 06.08.2025 в 15:55
Завтра «Ангара» частично возобновит рейсы на север Бурятии
Пока самолеты полетят только в Нижнеангарск
Текст: Андрей Константинов
По предварительной информации, авиакомпания «Ангара» возобновит рейсы в северные районы Бурятии уже завтра. Как сообщает телеграм-канал «Муя-инфо.24/7», на 7 августа запланированы рейсы №99 Иркутск – Нижнеангарск, №103 Нижнеангарск - Улан-Удэ, №104 Улан-Удэ - Нижнеангарск и №100 Нижнеангарск – Иркутск.
«Информация об авиарейсах на другие дни будет известна позже. Вопрос об организации рейсов Улан-Удэ – Таксимо - Улан-Удэ решается», - сообщает канал.
Напомним, самолеты не летали на север Бурятии с начала августа. Причиной этого стало анулирование сертификата авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов.
В самой «Ангаре» заявили, что авиакомпания продолжит выполнять полеты, а для предполетного техобслуживания самолетов привлекут сертифицированные сторонние организации. Позже в «Ангаре» сообщили, что достигли договоренности по техническому обслуживанию своих самолетов с авиакомпанией «Полярные авиалинии».
