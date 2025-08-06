В Монголии вновь растет число зараженных корью

Число подтвержденных за сутки случаев кори в Монголии снова выросло до 13149 после небольшого снижения в конце июля. Об этом сообщил центр инфекционных заболеваний страны.«Если на 31 июля в Монголии было зарегистрировано 13014 заболевших корью, то по состоянию на 5 августа этот показатель вырос до 13149 человек. Активно контактировавшие с больными 96119 граждан находятся под наблюдением врачей. Наибольшее число зараженных этой инфекцией - 4994 случая среди детей 10–14 лет» - привело данные медицинское ведомство.В связи с этим оно напомнило, что по решению министерства здравоохранения страны школьники без прививок от кори не будут допущены к занятиям с 1 сентября. Во время последней вспышки кори в стране в 2015-2016 годах заболели 53737 человек, 132 умерло.