Общество 06.08.2025 в 16:13

В Монголии вновь растет число зараженных корью

Школьники без прививок от кори не будут допущены к занятиям с 1 сентября
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии вновь растет число зараженных корью
Фото: архив «Номер один»
Число подтвержденных за сутки случаев кори в Монголии снова выросло до 13149 после небольшого снижения в конце июля. Об этом сообщил центр инфекционных заболеваний страны.

«Если на 31 июля в Монголии было зарегистрировано 13014 заболевших корью, то по состоянию на 5 августа этот показатель вырос до 13149 человек. Активно контактировавшие с больными 96119 граждан находятся под наблюдением врачей. Наибольшее число зараженных этой инфекцией - 4994 случая среди детей 10–14 лет» - привело данные медицинское ведомство.

В связи с этим оно напомнило, что по решению министерства здравоохранения страны школьники без прививок от кори не будут допущены к занятиям с 1 сентября. Во время последней вспышки кори в стране в 2015-2016 годах заболели 53737 человек, 132 умерло.
Теги
Монголия

Все новости

В Улан-Удэ закроют один из мостов
07.08.2025 в 09:55
В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
07.08.2025 в 09:44
Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений
07.08.2025 в 09:31
В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии
07.08.2025 в 09:25
За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин
07.08.2025 в 09:16
Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии
07.08.2025 в 09:12
Права пациентов
07.08.2025 в 09:00
В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами
07.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию
07.08.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Улан-Удэ закроют один из мостов
Он признан аварийным
07.08.2025 в 09:55
В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
Оно связано с проведение спортивных мероприятий
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
Женщина встретилась с семьей и осмотрела достопримечательности города
07.08.2025 в 09:44
Права пациентов
Если нет нужного специалиста
07.08.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru