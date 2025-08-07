В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию

В Арбитражном суде Бурятии продолжается уникальный процесс, который может повлиять на судьбу сотен и тысяч предприятий Бурятии – от больших заводов до кафе. Всех тех, кому МУП «Водоканал» предъявляет счета за так называемый сверхнормативный сброс вредных веществ в канализацию. Но, как выяснил улан-удэнский предприниматель, большая часть претензий монополиста не подтверждается исследованиями. А начисляемые штрафы зачастую не имеют оснований для предъявления. По некоторым расчетам, предприятия в Улан-Удэ могут сократить свои затраты на десятки миллионов рублей в год, если практика начисления штрафов за «сверхнормативные» сбросы закончится.Ранее за вред, наносимый системе канализации и водоемам (в частности реке Селенге), платили лишь крупные компании — ЛВРЗ, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэстальмост и другие. Чаще всего это было связано с металлообработкой и поступлением в канализацию окислов металлов, тяжелых металлов и других химических веществ крупных перерабатывающих предприятий, в основном мясокомбинатов и птицефабрик, чьи отходы производства доставляли проблемы канализации.Но летом 2020 года, в разгар пандемии, вступило в силу новое постановление правительства РФ, где среди прочего прописан порядок контроля мелких абонентов, сбрасывающих менее 30 кубометров сточных вод в сутки. Состав и свойства их стоков коммунальщикам разрешили оценивать не чаще одного раза в месяц. А в случае превышения нормативов начислять дополнительные платежи.И как-то так вдруг случилось, что большинство небольших предприятий, например, кафе, буузные, организации по фасовке и заморозке полуфабрикатов Улан-Удэ стали нарушителями. Причем нарушения увеличились не в два-три раза, а сразу в десятки раз.- Это объясняется просто. Согласно формуле начисления вреда, при даже двукратном превышении того или иного агента в канализационных стоках это будут смешные суммы. Поэтому нарушитель должен превысить нормативы в десятки, сотни раз, чтобы штраф с предприятия за сверхнормативный сброс хотя бы был в пределах от 10 тыс. рублей, - говорит улан-удэнский юрист Виктор Егоров. – Поэтому предприятия «нарушают» сразу в сотни раз.Причем в виновниках оказалось множество самых разных предприятий. И всем им, помимо обычной квитанции за водоотведение, начали приходить еще платежи за сброс загрязняющих веществ в канализацию.Таким образом, сотни предпринимателей и коммерческих организаций вдруг превратились в злостных нарушителей экологии. Выплаты за сброс воды в канализацию в пользу МУП «Водоканал» выросли у них примерно в десять раз. Те, кто платил ранее 2000 рублей, стали платить 20 тысяч. Три четверти выплат составляют штрафы за сброс загрязняющих веществ, разрушающих канализационные системы водоотведения. Результаты испытания сливов в лаборатории Водоканала показывали превышение норм по загрязнению в десятки раз.Возникает множество вопросов. Почему бизнес-сообщество разом попало в нарушители и нет никаких действий в пользу защиты их прав? Почему не реагируют на ситуацию надзорные органы? Представим себе, что все до единого водители автомашин в городе вдруг стали каждый день превышать скорость в десять раз. Что будет твориться на дорогах, объяснять никому не надо, а количество травм и жертв ДТП не будет подлежать учету. Но никто тревогу не бьет, хотя превышение сброса загрязняющих веществ, если верить Водоканалу, колоссальное, а сливы идут в Байкал. Одни получают деньги, вторые платят, и все хорошо. Причем, по сведениям «Номер один», большинство предпринимателей и коммерческих организаций платят, а с несогласных платежи взыскивают через суд. В Арбитражном суде Бурятии ежегодно фиксируются десятки исков, которые МУП «Водоканал» благополучно для них выигрывает один за другим уже шесть лет.Забегая вперед, скажем, что никто не заметил ухудшения сбросов в Селенгу еще и потому, что состав речной воды в Селенге за шесть лет практически не изменился. Многочисленные исследования ученых, постоянные проверки состава воды Росгидрометом, который реализует специальную программу мониторинга состава воды, показывают, что Улан-Удэ, безусловно, загрязняет Селенгу. Но увеличение штрафов на хозяйствующие субъекты и резкий скачок тарифов за потребление воды и водоотведение в 2020 году не произошли.Однако нашелся один из предпринимателей города, который сделал за все бизнес-сообщество Улан-Удэ очень хорошую работу.Речь идет об Александре Попове, у которого ранее был цех по производству полуфабрикатов. Поскольку ничего особо вредного цех в канализацию не спускал, он был ошарашен тем, что Водоканал вдруг обнаружил в его стоках железо, причем в гигантских количествах.Но ведь лепка бууз и обработка мяса не подразумевают, что мясорубка будет жевать саму себя в клочья, вырабатывая железо и загрязняя воду. Мясопереработка — это не металлообработка, и если бы эти анализы были бы получены с Улан-Удэстальмоста, где режут и варят металлоконструкции, то это еще можно понять, но буузная?В первый раз к Александру нагрянули с проверкой в декабре 2020 года и взяли пробы. В этот период предприятие вообще не работало, находясь в стадии регламентных работ. А один из работников случайно защемил кнопку смывного бачка в унитазе и водопроводная вода шла прямиков в канализацию, откуда Водоканал взял пробы. И что вы думаете? Фактически чистая, не разбавленная ничем вода показала превышение по всем параметрам, и ему вчинили штраф. Предприниматель окончательно вышел из себя и заявил, что платить им больше не будет – все через суд. В суде Водоканал также бойко выложил все их «анализы», но Попов на это вытащил свои козыри – анализы, сделанные в Центре стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ). Где таких превышений не зафиксировано.В итоге предприниматель отправил контрольную пробу в Центр стандартизации, метрологии и сертификации. И, о чудо. Там не было, к примеру, железа. Совсем не было. Если Водоканал предъявлял показатель 1,79 мг на литр, то ЦСМ – 0,0029. В 61 раз меньше. Причем по содержанию железа сточная вода была даже чище, чем по нормам СанПИН «Вода питьевая» ((показатель 0,3 мг на литр).Еще большие несостыковки высветились при «обнаружении» других загрязнителей: БПК, жиров, ХПК, АСПАВ, фенола – везде у Водоканала были превышения в десятки раз по сравнению с данными ЦСМ. По фенолу вообще чудеса – его можно обнаружить в цехах по довольно сложному производству древесно-стружечных плит, на химпроизводствах, но никак не в производстве пельменей. Фенолу неоткуда там взяться. Глядя на то, как «пляшут» цифры в анализах Водоканала, предприниматель каждый месяц, когда коммунальщики собирали в емкости образцы его канализационных стоков, опечатанную банку также привозил в ЦСМ. И из принципа, но платил за анализы. Готовил доказательную базу, чтобы потом жестко парировать Водоканалу в суде. И этот момент настал, когда спустя четыре года коммунальное предприятие все-таки решилось подать в суд иск о взыскании штрафов, которые предприниматель не платил.А на суде Александр Попов представил весомые доказательства в виде анализов ЦСМ. Ведь именно ЦСМ контролирует и проверяет лабораторию Водоканала на точность исследований. ЦСМ — это высшая методологическая и метрическая организация в Бурятии, главнее нее ничего нет. Таким образом, представленные предпринимателем доказательства оказались настолько весомыми, что суд длится уже более полугода. Решение в пользу МУП «Водоканал», вопреки сложившейся практике, до сих пор не вынесено. Ни одно заключение лаборатории МУП «Водоканал» не подтверждается данными ЦСМ. Завышение цифр составляет от трех-четырех до 100 раз.На эти мнимые прегрешения и насчитываются штрафы.Но самое интересное, что бизнесу вменяется износ канализационных труб и взимаются штрафы там, где их не должно быть. Ускоренный износ трубопроводов происходит при попадании в канализацию кислот и веществ, образующих взрывчатые газы. В Улан-Удэ нет предприятий, занимающихся подобным производством. Но заставляют платить практически всех предпринимателей, у кого есть стоки.- Думается, что бизнесу не следует быть столь беззубым и надо уметь отстаивать свои права в суде. МУП «Водоканал» много лет взыскивает штрафы с предпринимателей и юридических лиц, а у бизнесменов нет в штате химика-гидролога. Предприятие этим и пользуется, зарабатывая деньги вот таким образом, выдавая довольно сомнительные, как мне кажется, результаты анализа сточных вод, - заявил юрист Виктор Егоров.По его словам, «запах непорядочности и нечистоплотности больше ощущается во всей этой истории, чем от канализации».