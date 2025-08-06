В Бурятии задержали организатора преступного сообщества

В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за организацию преступного сообщества. В Советском районе города задержанный беспечно распивал алкоголь в мужской компании.

- В Советском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил группу людей, которая распивала спиртное в общественном месте. Когда росгвардейцы подъехали к компании, один из мужчин надел очки и вёл себя подозрительно. При установлении личности, подозреваемый называл ложные данные. Позже мужчина назвал свою настоящую фамилию и сотрудники группы задержания установили, что он находится в федеральном розыске. Он был объявлен в розыск за организацию преступного сообщества, - рассказали в Росгвардии республики.

Ранее неоднократно судимый 40-летний житель Прибайкальского района был доставлен в полицию, добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии