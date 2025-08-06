Общество 06.08.2025 в 16:41

В Бурятии задержали организатора преступного сообщества

Мужчина находился в федеральном розыске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали организатора преступного сообщества

В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за организацию преступного сообщества. В Советском районе города задержанный беспечно распивал алкоголь в мужской компании.

- В Советском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил группу людей, которая распивала спиртное в общественном месте. Когда росгвардейцы подъехали к компании, один из мужчин надел очки и вёл себя подозрительно. При установлении личности, подозреваемый называл ложные данные. Позже мужчина назвал свою настоящую фамилию и сотрудники группы задержания установили, что он находится в федеральном розыске. Он был объявлен в розыск за организацию преступного сообщества, - рассказали в Росгвардии республики.

Ранее неоднократно судимый 40-летний житель Прибайкальского района был доставлен в полицию, добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

Теги
задержание

Все новости

В Улан-Удэ закроют один из мостов
07.08.2025 в 09:55
В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
07.08.2025 в 09:44
Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений
07.08.2025 в 09:31
В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии
07.08.2025 в 09:25
За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин
07.08.2025 в 09:16
Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии
07.08.2025 в 09:12
Права пациентов
07.08.2025 в 09:00
В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами
07.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию
07.08.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Улан-Удэ закроют один из мостов
Он признан аварийным
07.08.2025 в 09:55
В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
Оно связано с проведение спортивных мероприятий
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
Женщина встретилась с семьей и осмотрела достопримечательности города
07.08.2025 в 09:44
Права пациентов
Если нет нужного специалиста
07.08.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru