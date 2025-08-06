СНТ в Улан-Удэ останется без автобусных остановок

На территории СНТ «Профсоюзник», в связи с началом дорожного ремонта без официального уведомления о сроке его начала и окончания, временно уберут остановки общественного транспорта. Данное решение принято в связи с технической невозможностью безопасной остановки и маневрирования автобусов в зоне проведения дорожных работ.

Состояние дорожного полотна, вызванное ремонтными мероприятиями, не соответствует необходимым требованиям для обеспечения безопасности пассажиров и транспортных средств.

- Посадка и высадка пассажиров в СНТ «Профсоюзник» временно не производятся до завершения ремонтных работ и восстановления дорожного полотна до надлежащего состояния. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. О возобновлении движения автобусов по обычному графику будет сообщено дополнительно. Просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок. Следите за обновлениями информации на официальном сайте МУП «Городские маршруты» и в социальных сетях. Благодарим за понимание, - сообщили в ведомстве.

Фото: Номер один