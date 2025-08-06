В Бурятии женщины-заключенные получили дипломы швей

В Бурятии осужденные женщины, отучившиеся по профессии «Оператор оборудования швейного производства», защитили дипломы. Защита состоялась в профессиональном образовательном учреждении № 259 при исправительной колонии № 7.В этом году заветные «корочки» государственного образца получили 13 заключенных. Успешно освоить профессиональную образовательную программу им помогла преподаватель и мастер производственного обучения высшей категории Светлана Халтуева, а также ведущие технологи швейного производства ОТЗО ИК-7 Татьяна Ключерева и Татьяна Заслова. Последние отвечали за практическую подготовку обучающихся.Государственная аттестационная комиссия высоко оценила уровень подготовки выпускниц: десять работ из тринадцати удостоились отметок «отлично» и «хорошо». Особое внимание обратили на швейные изделия, которые осужденные изготовили для своих близких. Они сшили детскую пижаму, летний сарафан, женское худи, спортивный костюм и прочие предметы одежды.«Получение профессионального образования по востребованной специальности играет важную роль в процессе социальной реабилитации осужденных. Освоение профессии оператора швейного оборудования позволяет выпускницам не только трудоустроиться на производстве колонии, но и создает перспективы для успешной трудовой адаптации после освобождения», - прокомментировали в УФСИН по Бурятии.Фото: УФСИН по Бурятии