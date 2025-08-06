Общество 06.08.2025 в 19:41

В Бурятии бывшие сотрудницы почты похитили 7,5 млн рублей

Одна получила четыре года колонии, второй дали отсрочку из-за несовершеннолетнего ребенка
Текст: Макар Захаров
В Бурятии бывшие сотрудницы почты похитили 7,5 млн рублей
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло противоправную деятельность бывших сотрудниц «Почты России», похитивших более 7,5 млн рублей из средств филиала компании.

Как оказалось, с ноября 2020 по сентябрь 2022 года одна из двух уже осужденных женщин, используя свое служебное положение, систематически присваивала деньги почтового отделения, а вторая оказывала ей пособничество.

Кяхтинский районный суд признал ее виновной по ч. 4 статьи УК РФ «Присвоение или растрата» и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Судьба же «бравой помощницы» сложилась иначе: ее осудили сразу по нескольким статьям УК РФ и дали два года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетней дочерью 14-летнего возраста.

«Также суд постановил взыскать с осужденных сумму причиненного ущерба в полном объеме - 7 202 104 рубля 96 копеек солидарно в пользу Управления федеральной почтовой службы Республики Бурятия АО «Почта России», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.

Верховный суд, стоит отметить, отменил дополнительное наказание в виде запрета занимать госдолжности, оставив основной приговор без изменений.

