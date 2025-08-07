В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение

Осужденная женской колонии №7 в Улан-Удэ получила право на краткосрочный выезд за пределы исправительного учреждения для встречи с детьми. Как сообщили в УФСИН России по РБ, для этого ей пришлось немало постараться.«Осужденная, являющаяся уроженкой Читы, работает дневальной отряда №2. Она не имеет взысканий и регулярно принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях учреждения. Это стало основанием для принятия положительного решения о краткосрочном выезде со стороны администрации колонии», - рассказали в УФСИНе.Получившая глоток свободы женщина смогла встретиться с членами своей семьи. Вместе с родственниками она посетила буддийский дацан, осмотрела достопримечательности Улан-Удэ, а также побывала в развлекательном центре.«Подобные мероприятия способствуют поддержанию семейных связей, что имеет важное значение для успешной ресоциализации», - отметили в УФСИНе.