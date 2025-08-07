В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге

В Бурятии 8 и 9 августа временно ограничат движение на региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, сообщили в «Бурятрегионавтодор».

8 августа на участке с 249 по 262 км с 9:00 до 10:00 ч. в это время будет проводится II Летний Кубок Бурятии по лыжероллерам и кроссу, а 9 августа на участке с 216 по 227 км с 8:00 до 15:00 ч. – пройдет IV легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской.

В ведомстве просят учитывать данную информацию при планировании поездки.

Фото: loon.site