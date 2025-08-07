Общество 07.08.2025 в 09:55

В Улан-Удэ закроют один из мостов

Он признан аварийным
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют один из мостов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ мост возле дома №78 на улице Каменной признан аварийным, сообщили в мэрии города со ссылкой на результаты экспертизы. Для предотвращения происшествий он будет закрыт. Когда на его месте построят новый, не известно. Сейчас лишь идет разработка проектной документации.

Движение по мосту закроют 8 августа в первой половине дня. Возле него установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда.

«Уважаемые военнослужащие и жители станции Дивизионная! Просьба пользоваться указанными путями объезда!», обратились к местным жителям в мэрии.

мост

