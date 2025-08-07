В Улан-Удэ закроют один из мостов

«Уважаемые военнослужащие и жители станции Дивизионная! Просьба пользоваться указанными путями объезда!», обратились к местным жителям в мэрии.







В Улан-Удэ мост возле дома №78 на улице Каменной признан аварийным, сообщили в мэрии города со ссылкой на результаты экспертизы. Для предотвращения происшествий он будет закрыт. Когда на его месте построят новый, не известно. Сейчас лишь идет разработка проектной документации.Движение по мосту закроют 8 августа в первой половине дня. Возле него установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда.