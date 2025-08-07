В Бурятии 12 тысяч человек больше недели «куковали» без холодной воды

В Бурятии 12 тысяч жителей Иволгинского района больше недели «куковали» без холодной воды – с 20 по 29 июня. Без блага цивилизации тогда остались в селах Иволгинск, Нижняя Иволга, Хойтобэе, Сужа, Нур-Селение, Тапхар. Сельчане могли пользоваться водой лишь несколько часов по ночам.При этом людей даже не предупредили об отключениях, возникла пожароопасная ситуация. 45 человек написали коллективную жалобу в прокуратуру. Госстройжилнадзор назначил должностному лицу ресурсоснабжающей организации предупреждение.В то время наблюдалась недостаточная мощность водоподачи и водораспределения. Из-за аномальной жары возросло потребление живительной влаги, а системы водоснабжения не были на это рассчитаны. Для жителей организовали подвоз воды, однако установленный законодательством восьмичасовой предел в ограничении коммунальной услуги был превышен.«Ресурсник отвечает за бесперебойное предоставление коммунальной услуги. В настоящее время уже предусмотрена установка дополнительного насоса. Однако за нарушение нормативного режима обеспечения потребителей коммунальной услугой Госстройжилнадзор назначил исполнительному директору организации наказание в виде предупреждения», - прокомментировали в Республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.