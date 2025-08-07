В Улан-Удэ бездомному коту оторвали ухо

В ТГ-канале «Фонд «Собака счастья» опубликовали душераздирающее видео с покалеченным котом, при неизвестных обстоятельствах оставшимся без уха. Чтобы оказать бедолаге хоть какую-то помощь у волонтеров не хватает средств, потому они обратились с просьбой к участливым горожанам.

Безухого котейку назвали Августом и помочь можно не только деньгами.

- Августу нужны одноразовые пеленки, корм, передержка после выписки и конечно же семья. К счастью, с такой ужасной раной, обошлось без некроза, без заражения и, скорее всего, малыш не получит тяжёлых последствий. Но только при условии, что сможет пролечиться на стационаре, а это тысяча рублей за каждый день пребывания. Недавно у нас уже был котик с похожей травмой — Ван Гог, и его счастливая история наполняет нас надеждой, - рассказывают в ТГ-канале «Фонд «Собака счастья».

Безухий кот дожил до клиники благодаря работницам магазина, которые кормили и обрабатывали раненое животное, а затем обратились к волонтерам.

- Теперь наш с вами черед протянуть ему руку помощи. Корм и пеленки можно принести для Августа в клинику Альфавет г. Улан-Удэ или напишите нам в директ телеграмм-канала, - добавили в группе волонтеров.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»