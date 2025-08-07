Общество 07.08.2025 в 10:16

В Улан-Удэ бездомному коту оторвали ухо

Горожан просят помочь раненому животному
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ бездомному коту оторвали ухо

В ТГ-канале «Фонд «Собака счастья» опубликовали душераздирающее видео с покалеченным котом, при неизвестных обстоятельствах оставшимся без уха. Чтобы оказать бедолаге хоть какую-то помощь у волонтеров не хватает средств, потому они обратились с просьбой к участливым горожанам.

Безухого котейку назвали Августом и помочь можно не только деньгами.

- Августу нужны одноразовые пеленки, корм, передержка после выписки и конечно же семья. К счастью, с такой ужасной раной, обошлось без некроза, без заражения и, скорее всего, малыш не получит тяжёлых последствий. Но только при условии, что сможет пролечиться на стационаре, а это тысяча рублей за каждый день пребывания. Недавно у нас уже был котик с похожей травмой — Ван Гог, и его счастливая история наполняет нас надеждой, - рассказывают в ТГ-канале «Фонд «Собака счастья».

Безухий кот дожил до клиники благодаря работницам магазина, которые кормили и обрабатывали раненое животное, а затем обратились к волонтерам.

- Теперь наш с вами черед протянуть ему руку помощи. Корм и пеленки можно принести для Августа в клинику Альфавет г. Улан-Удэ или напишите нам в директ телеграмм-канала, - добавили в группе волонтеров.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»

Теги
помощь коту волонтеры

Все новости

Госпиталь для ветеранов войн в Улан-Удэ оказался затопленным
07.08.2025 в 18:26
В Бурятии завершили операцию по спасению туристов из Беларуси
07.08.2025 в 17:45
В Улан-Удэ электромонтеры сместят автобусы с маршрутов
07.08.2025 в 17:35
«Таксисты отказываются ездить»: жители Бурятии пожаловались на размытую дорогу
07.08.2025 в 17:18
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
07.08.2025 в 16:59
В Бурятии нашли тело утонувшего в Селенге юноши
07.08.2025 в 16:58
В Бурятии загорелся рыбный склад
07.08.2025 в 16:58
Подполковник из Бурятии стал Героем России
07.08.2025 в 16:49
Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 15 тысяч за сбитого ребенка
07.08.2025 в 16:44
В Бурятии выявили тысячи нарушений миграционного законодательства
07.08.2025 в 16:43
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Госпиталь для ветеранов войн в Улан-Удэ оказался затопленным
С проверкой туда выехала прокуратура
07.08.2025 в 18:26
В Бурятии завершили операцию по спасению туристов из Беларуси
На вертолете их доставили в Иркутск
07.08.2025 в 17:45
В Улан-Удэ электромонтеры сместят автобусы с маршрутов
Мэрия просит с пониманием отнестись к временным неудобствам
07.08.2025 в 17:35
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Он продлится до 29 августа
07.08.2025 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru