В военные госпитали Улан-Удэ передали адаптивную одежду для раненных бойцов

Правительство Бурятии передало в госпитали хирургические инструменты и металлические детали для оперирования бойцов. Помимо этого, бойцы, находящиеся на реабилитации, получили адаптивную одежду, которую помогли отшить волонтеры движения «Сила родной Земли».

- Это чехлы на аппарат Илизарова, предусмотренные на разные погодные условия, специальные шорты, брюки и куртки. Одежда защищает прооперированные конечности от перегрева, пыли, переохлаждения и препятствует воспалительным процессам, - пишут в ТГ-канале «Поддержим наших».

Фото: Номер один