Бурятия стала «пожирателем энергии»
Республика с каждым годом потребляет все больше электричества
Текст: Петр Санжиев
Ожидается, что через 25 лет потребление электроэнергии в России вырастет на 30%. Потребление растет ежегодно, и Бурятия из общероссийского тренда не выбивается. Однако отметим довольно интересный факт: численность населения не увеличивается, но тратить электричество у нас стали больше. Кому вдруг понадобилось столько киловатт*часов? На этот вопрос искал ответ «Номер один».
Противоположные тенденции
Осенью 2021 года перепись населения зафиксировала в республике 978,6 тыс. человек. За четыре последних года, по информации Бурятстата, численность сократилась на 7,5 тыс. жителей. Подробнее изучить «демографический спад» не получится, так как Росстат в этом году перестал публиковать подробные цифры по рождаемости, смертности, а также миграции.
Однако, несмотря на снижение численности, республика все равно превратилась в «пожирателя энергии». Причем прогнозы говорят, что электропотребление будет расти и дальше.
В чем же причина? Парадоксальное, на первый взгляд, явление объясняется развитием экономики, а также тем, что люди становятся все требовательнее к условиям жизни. Кондиционеры, электроотопление, множество бытовых гаджетов.
Каждый год новые рекорды
Недавно в СМИ прошла информация о том, что Бурятия поставила очередной летний рекорд потребления электроэнергии.
Летний максимум в энергосистеме республики обновился 18 июля 2025 года. Потребление достигло 737 МВт - на 10 МВт больше предыдущего летнего электромаксимума Бурятии от 16 июня 2024 года.
Основная причина роста летнего потребления мощности в республике — увеличение нужд ГОК ООО «Озерное», а также рост бытовой и мелкомоторной нагрузки на фоне жары. Сейчас республика находится в периоде экстремально высоких температур. Это летний промежуток времени (июль и август), когда из-за жаркой погоды идет повышенная нагрузка на энергосистему.
- Если говорить в целом об объемах потребления электроэнергии в Бурятии, они устойчиво растут, - констатировали «Номер один» в объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Сибири.
В 2022 году годовой объем потребления электроэнергии в республике составил 5883 млн кВт*ч. В 2023 году – 6136 млн кВт*ч. В 2024 году потребление скакнуло до 6700 млн кВт*ч.
- Согласно прогнозам, электропотребление в республике будет расти до 2030 года, - сообщили в объединенном диспетчерском управлении.
Нагрузка на сети увеличится
Разумеется, есть вероятность, что в стране и Бурятии в частности случится что-то из ряда вон выходящее, что приведет к стагнации в экономике. Тогда это повлечет за собой уменьшение потребности промпредприятий в электричестве, а рядовые граждане начнут вынужденно экономить электроресурсы в быту. Однако такого негативного прогноза не ожидается.
В ближайшей перспективе - на 2025–2026 гг. - потребление будет расти из-за развития промпредприятий, реализации социальных проектов в регионе. Свою лепту внесет развитие туристического сектора и растущее потребление обычным населением. Несомненно, свой вклад в увеличение потребления электричества в республике окажет массовый перевод частного сектора на электроотопление.
Несколько лет назад комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ вел речь о том, что в городе есть МКД и ИЖС с печным отоплением в количестве около 45 000 штук. При этом немало печек топятся углем. Ветхие бараки стараются ликвидировать, но с зонами ИЖС сложнее, поэтому часть их будет отапливаться электричеством.
Для сравнения, ИЖС Читы составляет порядка 25 000 штук, ИЖС Красноярска – 12 000 штук.
Под развитие электроотопления в столице Бурятии нужна реконструкция электрохозяйства. Как минимум в трех зонах – Левый Берег, мкр. Шишковка – Аршан - Верхняя Березовка, мкр. Горький - Комушка.
Полуостров электросчастья
Крупнейшим электропроектом в этом году в Улан-Удэ является, на наш взгляд, строительство подстанции с необычным названием «Культурная». Как пояснили «Номер один» в Бурятэнерго, подстанция будет иметь два трансформатора по 16 мегавольт-ампер.
Строительство идет в самом центре города - на полуострове Счастье (недалеко от площади Банзарова).
- Электроподстанция «Культурная» станет ключевым элементом энергоснабжения новых строящихся объектов, включая современный межвузовский кампус, Национальный музей и театр «Байкал», а также жилую многоэтажную застройку. Все эти объекты строятся в рамках комплексного плана развития территории, - сообщили в Бурятэнерго.
Напряжение на подстанцию будет подаваться с помощью кабеля, проложенного под дном реки Уды.
- Кабель будет пролегать в трубе, расположенной в грунте ниже дна реки, - пояснили энергетики.
«Культурная» подстанция обойдется в 1,3 млрд рублей.
- Работы идут в соответствии с графиком. Ожидается поставка материалов и оборудования. Завершить строительство планируется до конца 2025 года. Подключать потребителей к сетям будут по мере их готовности, ведь строится не только подстанция, но и сами новые объекты-потребители, - говорят в Бурятэнерго.
Нарастят мощности
Готовясь удовлетворить растущие аппетиты «пожирателей энергии», на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 планируется построить новые генерирующие мощности. Дополнительный турбоагрегат мощностью 65 МВт обещают в 2028 году. И еще один турбоагрегат на 90 МВт - в 2029 году. Надеемся, планы реализуют, несмотря на крупные неприятности, которые возникли у руководства ПАО «ТГК-14» с силовиками.
Вся ресурсная работа является частью обширного плана по покрытию прогнозного потребления в юго-восточной части сибирской энергосистемы (юг Иркутской области, Бурятии и Забайкалья). На Иркутской ТЭЦ-11 построят три блока по 230 МВт плюс два блока по 230 МВт на Харанорской ГРЭС (крупнейшая тепловая электростанция Забайкальского края, расположенная на реке Онон).
В качестве подстраховки соорудят линии по передаче постоянного тока из центральной части сибирской энергосистемы в юго-восточную часть. С пропускной способностью 1500 МВт.
В целом модернизация электросетевого хозяйства и увеличение генерирующих мощностей, безусловно, необходимы для устойчивого развития республики. Со стороны обычных потребителей требуется разумное и экономное использование энергоресурсов, а со стороны энергетиков - прозрачная работа.
