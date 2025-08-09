Бурятия стала «пожирателем энергии»

Ожидается, что через 25 лет потребление электроэнергии в России вырастет на 30%. Потребление растет ежегодно, и Бурятия из общероссийского тренда не выбивается. Однако отметим довольно интересный факт: численность населения не увеличивается, но тратить электричество у нас стали больше. Кому вдруг понадобилось столько киловатт*часов? На этот вопрос искал ответ «Номер один».Осенью 2021 года перепись населения зафиксировала в республике 978,6 тыс. человек. За четыре последних года, по информации Бурятстата, численность сократилась на 7,5 тыс. жителей. Подробнее изучить «демографический спад» не получится, так как Росстат в этом году перестал публиковать подробные цифры по рождаемости, смертности, а также миграции.Однако, несмотря на снижение численности, республика все равно превратилась в «пожирателя энергии». Причем прогнозы говорят, что электропотребление будет расти и дальше.В чем же причина? Парадоксальное, на первый взгляд, явление объясняется развитием экономики, а также тем, что люди становятся все требовательнее к условиям жизни. Кондиционеры, электроотопление, множество бытовых гаджетов.Недавно в СМИ прошла информация о том, что Бурятия поставила очередной летний рекорд потребления электроэнергии.Летний максимум в энергосистеме республики обновился 18 июля 2025 года. Потребление достигло 737 МВт - на 10 МВт больше предыдущего летнего электромаксимума Бурятии от 16 июня 2024 года.Основная причина роста летнего потребления мощности в республике — увеличение нужд ГОК ООО «Озерное», а также рост бытовой и мелкомоторной нагрузки на фоне жары. Сейчас республика находится в периоде экстремально высоких температур. Это летний промежуток времени (июль и август), когда из-за жаркой погоды идет повышенная нагрузка на энергосистему.- Если говорить в целом об объемах потребления электроэнергии в Бурятии, они устойчиво растут, - констатировали «Номер один» в объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Сибири.В 2022 году годовой объем потребления электроэнергии в республике составил 5883 млн кВт*ч. В 2023 году – 6136 млн кВт*ч. В 2024 году потребление скакнуло до 6700 млн кВт*ч.- Согласно прогнозам, электропотребление в республике будет расти до 2030 года, - сообщили в объединенном диспетчерском управлении.Разумеется, есть вероятность, что в стране и Бурятии в частности случится что-то из ряда вон выходящее, что приведет к стагнации в экономике. Тогда это повлечет за собой уменьшение потребности промпредприятий в электричестве, а рядовые граждане начнут вынужденно экономить электроресурсы в быту. Однако такого негативного прогноза не ожидается.В ближайшей перспективе - на 2025–2026 гг. - потребление будет расти из-за развития промпредприятий, реализации социальных проектов в регионе. Свою лепту внесет развитие туристического сектора и растущее потребление обычным населением. Несомненно, свой вклад в увеличение потребления электричества в республике окажет массовый перевод частного сектора на электроотопление.Несколько лет назад комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ вел речь о том, что в городе есть МКД и ИЖС с печным отоплением в количестве около 45 000 штук. При этом немало печек топятся углем. Ветхие бараки стараются ликвидировать, но с зонами ИЖС сложнее, поэтому часть их будет отапливаться электричеством.Для сравнения, ИЖС Читы составляет порядка 25 000 штук, ИЖС Красноярска – 12 000 штук.Под развитие электроотопления в столице Бурятии нужна реконструкция электрохозяйства. Как минимум в трех зонах – Левый Берег, мкр. Шишковка – Аршан - Верхняя Березовка, мкр. Горький - Комушка.Крупнейшим электропроектом в этом году в Улан-Удэ является, на наш взгляд, строительство подстанции с необычным названием «Культурная». Как пояснили «Номер один» в Бурятэнерго, подстанция будет иметь два трансформатора по 16 мегавольт-ампер.Строительство идет в самом центре города - на полуострове Счастье (недалеко от площади Банзарова).- Электроподстанция «Культурная» станет ключевым элементом энергоснабжения новых строящихся объектов, включая современный межвузовский кампус, Национальный музей и театр «Байкал», а также жилую многоэтажную застройку. Все эти объекты строятся в рамках комплексного плана развития территории, - сообщили в Бурятэнерго.Напряжение на подстанцию будет подаваться с помощью кабеля, проложенного под дном реки Уды.- Кабель будет пролегать в трубе, расположенной в грунте ниже дна реки, - пояснили энергетики.«Культурная» подстанция обойдется в 1,3 млрд рублей.- Работы идут в соответствии с графиком. Ожидается поставка материалов и оборудования. Завершить строительство планируется до конца 2025 года. Подключать потребителей к сетям будут по мере их готовности, ведь строится не только подстанция, но и сами новые объекты-потребители, - говорят в Бурятэнерго.Готовясь удовлетворить растущие аппетиты «пожирателей энергии», на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 планируется построить новые генерирующие мощности. Дополнительный турбоагрегат мощностью 65 МВт обещают в 2028 году. И еще один турбоагрегат на 90 МВт - в 2029 году. Надеемся, планы реализуют, несмотря на крупные неприятности, которые возникли у руководства ПАО «ТГК-14» с силовиками.Вся ресурсная работа является частью обширного плана по покрытию прогнозного потребления в юго-восточной части сибирской энергосистемы (юг Иркутской области, Бурятии и Забайкалья). На Иркутской ТЭЦ-11 построят три блока по 230 МВт плюс два блока по 230 МВт на Харанорской ГРЭС (крупнейшая тепловая электростанция Забайкальского края, расположенная на реке Онон).В качестве подстраховки соорудят линии по передаче постоянного тока из центральной части сибирской энергосистемы в юго-восточную часть. С пропускной способностью 1500 МВт.В целом модернизация электросетевого хозяйства и увеличение генерирующих мощностей, безусловно, необходимы для устойчивого развития республики. Со стороны обычных потребителей требуется разумное и экономное использование энергоресурсов, а со стороны энергетиков - прозрачная работа.