Герой России стал почетным гражданином Курумканского района Бурятии

Герой России, участник СВО Доржи Чимитов стал почетным гражданином Курумканского района Бурятии. Мужчина родился в 1979 году в селе Курумкан, вырос в селе Дульдурга Забайкальского края, но никогда не терял связи с малой Родиной.О присвоении ему звания «Почетный гражданин Курумканского района» объявили еще на традиционном празднике Сурхарбаан-2025. Но боец не смог лично присутствовать на этом событии. Поэтому администрация района устроила особую церемонию награждения. Доржи получил заслуженную награду, удостоверение и символический подарок.Мужчина окончил престижное военное училище в Новосибирске. За годы службы удостоен высоких государственных наград, среди которых два Ордена мужества и медаль «Золотая Звезда».«Сегодня он продолжает служить Отечеству, участвуя в спецоперации с самого начала. Пусть эта новость вдохновляет каждого жителя нашего замечательного района, укрепляя дух патриотизма и уважения к Героям нашей земли», - сказал глава Курумканского района Леонид Будаев.