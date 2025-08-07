У злостного неплательщика алиментов из Бурятии арестовали участок в Забайкалье

Житель Тарбагатайского района Бурятии задолжал трём своим детям более 950 тысяч рублей алиментов. Он уклонялся от уплаты денег с 2018 года – по решению суда нерадивый отец должен был перечислять на содержание ребятишек половину своих доходов.В отношении мужчины вынесли меры принудительного взыскания и обеспечительного характера, его включили в реестр злостных неплательщиков алиментов.Кроме того, судебный пристав-исполнитель выяснил имущественное положение должника и арестовал земельный участок площадью свыше 600 «квадратов», находящийся в Забайкальском крае.«Если в ближайшее время мужчина не предпримет никаких действий по погашению задолженности по алиментам, земельный участок отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут на погашение имеющегося долга», - отметили в УФССП по Бурятии.