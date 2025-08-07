Опасный арбуз: в Бурятии рассказали, как себе помочь при отравлении

Сезон арбузов в самом разгаре, но вместе с удовольствием можно легко схватить и отравление. По статистике, бахчевые – частые виновники летних интоксикаций, поэтому врачи Бурятии советуют быть начеку.

Если арбуз подвёл, то через 2–6 часов после поедания могут появиться тошнота, рвота, диарея, слабость, головокружение, возможен и подъём температуры. Что же делать в такой ситуации?

- Промываем желудок — выпиваем 1–1,5 литра воды и вызываем рвоту. Да, не самое приятное, но надо. Пьем энтеросорбент — уголь, смекта или то, что под рукой. Много жидкости! Не даём организму высохнуть. Пауза с едой 4–6 часов — пусть желудок отдохнёт. Если на следующий день всё ещё плохо или появились признаки обезвоживания — срочно к врачу, - пишут в группе ЦРБ Гусиноозерска.

И последнее. Покупайте арбузы только целыми — не разрезанными и без трещин. Никогда не знаешь, где они «катались» до прилавка.

Фото: loon.site