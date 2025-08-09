Автомобилисты Бурятии нажали на тормоза

По информации республиканского МВД, в республике падает число регистрации транспортных средств, ранее не состоявших на учете. Если за шесть месяцев 2024 года в республике на учет поставили 21 733 авто, то за аналогичный период 2025 этот показатель снизился до 19 997 автомобилей.Интересно, что за последние несколько лет самым насыщенным по ввозу и регистрации автомобилей стал 2024 год – тогда автоинспекция поставила на учет более 25 000 машин.Такая активность вызвала рост числа автомобилей в Бурятии. На 1 января 2024 года в республике их было 399 517 единиц. А на аналогичную дату 2025 стало уже 406 385.Если взять округленно, то получается, что в большинстве семей есть автомобиль или мотоцикл. В реальности где-то может быть два авто в семье (или авто плюс мотоцикл). Даже учитывая, что есть транспорт организаций, для региона с населением менее миллиона человек такое количество транспорта - это солидный показатель.Центробанк России начал постепенно снижать ключевую ставку, что влечет за собой снижение ставок по ипотечным и другим видам кредитов в стране. Но будет ли этого достаточно для взятия автомобилистами республики новых высот, пока неясно.Продажи новых автомобилей в начале лета в России оказались слабыми. Ключевая ставка уменьшилась всего на 1%, поэтому существенного влияния на рынок автокредитов это не оказало. «Существенное влияние в позитивную сторону может оказать снижение ключевой ставки на 4 – 5%: отложенный спрос и частичное вливание денежных средств населения из депозитов на авторынок могут сотворить чудеса. Все программы стимулирования продаж сегодня работают, скидки откручены на максимум. Сроки сокращаются. По нашим оценкам, за полгода дилеры «подсушились» в среднем на 15%», пишет «Автостат».Высокие ставки по автокредитам, высокий уровень утильсбора и нежелание автомобилистов переплачивать в экономически нестабильный период не способствуют росту рынка. С 2022 года цены на новые иномарки в России выросли в среднем в три раза из-за санкций, сложной логистики и дополнительных сборов.Граждане стали рассматривать более дешевые автомобили или вовсе отказываться от покупки машины.«Одновременно мы видим рост предложения, в основном за счет автомобилей с пробегом. Люди, желающие продать свой автомобиль, сейчас вынуждены уменьшать стоимость, особенно летом, когда продажи традиционно снижаются», — пишут аналитики «Дрома».Самой популярной моделью в сегменте автомобилей с пробегом в «Дроме» называют LADA Granta. Также у россиян пользуются спросом подержанные LADA Priora, Hyundai Solaris, Ford Focus и Kia Rio.Среди новых автомобилей на площадке в основном выбирают отечественные и китайские модели, в частности, в пятерку лидеров вошли LADA Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и LADA Vesta.Одним словом, время оживления на авторынке Бурятии закончилось. И никаких признаков его возрождения пока не ожидается.