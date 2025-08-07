В районе Бурятии построят астроклиматическую станцию для изучения космоса

Вблизи села Инзагатуй Джидинского района Бурятии построят астроклиматическую станцию, предназначенную для изучения космоса. Об этом сообщили в районной администрации.Сейчас там проводятся подготовительные работы, во второй половине сентября специалисты установят оборудование. Подчеркивается, что этот проект откроет новые горизонты в области научных исследований – позволит собирать данные о космических явлениях и углубить понимание процессов, происходящих во Вселенной.Директор Научно-исследовательского института прикладной физики ИГУ Андрей Танаев встретился с руководством района и рассказал о научном проекте.«Боргойские степи, с их уникальными природными условиями, становятся идеальным местом для проведения фундаментальных исследований в таких областях, как физика космических лучей, астрофизика и гамма-астрономия. Чистый воздух и отсутствие светового загрязнения создают отличные условия для наблюдений и экспериментов», - отметили в администрации Джидинского района.