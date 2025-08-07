Должникам в Бурятии начали перекрывать доступ к канализации

Жителям Улан-Удэ, не оплатившим услуги водоснабжения и водоотведения более 2-х расчетных периодов подряд, в МУП «Водоканал» начали ограничивать подачу канализации.

- Напоминаем, что услуги водоснабжения и водоотведения — это важная и необходимая инфраструктура, за которую нужно своевременно платить. Даже если у вас небольшая задолженность, но при этом вы не вносите оплату более 2-х расчетных периодов подряд, это становится основанием для ограничения подачи канализации. Такая мера применяется для того, чтобы обеспечить справедливость и стабильность работы системы для всех жителей. Просим внимательно следить за своими счетами и своевременно оплачивать услуги, чтобы избежать неприятных ситуаций и ограничений, - сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: МУП «Водоканал»