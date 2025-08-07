В Бурятии издали первый путеводитель о Закаменском районе «Край за каменной грядой» (0+). В нем описаны достопримечательности и основные бренды всех сел муниципального образования и города Закаменск. Также там есть контакты и адреса местных гостиниц и кафе.Издание подготовили по материалам библиотек района. Путеводитель уже сегодня можно найти в библиотеках. Также он продается в магазине «Бэлэг».«Получилось содержательное, красочное издание, полезное не только гостям района, но и всем интересующимся историей родного края. Составителями выступили: Л. Ардаева, О. Шленчик, П. Батуева», - рассказала директор Централизованной библиотечной системы района Лариса Ардаева.