В Бурятии оштрафовали бабушку-бутлегера

В Еравнинском районе состоялся суд над пенсионеркой. Женщину из Сосново-Озерска уличили в том, что она продает своим «страждущим» односельчанам водку на дому.

Суд установил, что сельчанка, не имея лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, по просьбе жителя села продала ему две бутылки водки «Joker» объемом 0,5 литра каждая за 800 рублей.

Тем самым предприимчивая пенсионерка нарушила закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Суд, учитывая имущественное положение женщины, являющейся пенсионеркой, отсутствие иного дохода, кроме пенсии, с учетом признания вины назначил ей административное наказание в виде административного штрафа ниже низшего предела в размере 15 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Отметим, за это правонарушение по этой статье штраф составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, суд предупредил торговку, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней.

Также пенсионерку предупредили, что в случае, если она возобновит торговлю алкоголем, ее могут привлечь уже к уголовной ответственности.





