Общество 07.08.2025 в 16:24
«Спасибо, что помогаете и верите в нас»
Десантники из Бурятии поблагодарили мэра за помощь
Текст: Андрей Константинов
Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и администрацию города за оказанную помощь.
- Выражаем особую благодарность мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и его команде. Спасибо большое, что помогаете, верите в нас. Победа будет за нами, - сказал боец из взвода огневой поддержки десантно-штурмовой бригады.
По просьбам военных мэрия Улан-Удэ регулярно отправляет все необходимое на фронт. Не так давно на передовую был отправлен новый квадроцикл, автомобиль УАЗ, дроны и гуманитарный груз: средства личной гигиены, маскировочные сети, которые сделали улан-удэнские ТОСовцы, вещи и многое другое.
- Выражаем особую благодарность мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и его команде. Спасибо большое, что помогаете, верите в нас. Победа будет за нами, - сказал боец из взвода огневой поддержки десантно-штурмовой бригады.
По просьбам военных мэрия Улан-Удэ регулярно отправляет все необходимое на фронт. Не так давно на передовую был отправлен новый квадроцикл, автомобиль УАЗ, дроны и гуманитарный груз: средства личной гигиены, маскировочные сети, которые сделали улан-удэнские ТОСовцы, вещи и многое другое.
Тегимэрия спецоперация