«Спасибо, что помогаете и верите в нас»

Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и администрацию города за оказанную помощь.- Выражаем особую благодарность мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и его команде. Спасибо большое, что помогаете, верите в нас. Победа будет за нами, - сказал боец из взвода огневой поддержки десантно-штурмовой бригады.По просьбам военных мэрия Улан-Удэ регулярно отправляет все необходимое на фронт. Не так давно на передовую был отправлен новый квадроцикл, автомобиль УАЗ, дроны и гуманитарный груз: средства личной гигиены, маскировочные сети, которые сделали улан-удэнские ТОСовцы, вещи и многое другое.