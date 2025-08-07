Общество 07.08.2025 в 16:39
Жители Улан-Удэ жалуются на перекопанные дворы и тротуары
Горожане продолжают спотыкаться после ремонта теплотрасс ТГК-14
Текст: Карина Перова
«Песочницы для взрослых»: жители Улан-Удэ продолжают спотыкаться после ремонта теплотрасс ТГК-14. Горожане регулярно жалуются в Народный фронт на перекопанные дворы и тротуары.
«Народники» провели общественный контроль, объехав 14 адресов, на которых прошли ремонтные работы. Как оказалось, часть из них так и не благоустроили, хотя положенные сроки уже вышли.
Одно из самых кричащих мест расположилось по улице Совхозная, 50д. Здесь должны были восстановить территорию до 27 июля, но объект до сих пор вскрыт и работы не ведутся.
«На других адресах ситуация лучше, но места мнимого «благоустройства» не приведены в порядок до конца. Как пример, это улицы Жердева, 100 и Шумяцкого, 8. По всем проблемным объектам Народный Фронт направил запрос в прокуратуру Октябрьского района», - прокомментировали общественники.
Напомним, ранее ТГК-14 оштрафовали на 2,5 млн рублей за невосстановленное благоустройство после ремонта.
