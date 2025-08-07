В Бурятии выявили тысячи нарушений миграционного законодательства

В Бурятии продолжаются мероприятия по выявлению иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ. По итогам 7 месяцев 2025 года в республике проведено свыше 2,5 тысяч проверок. Нарушений выявлено почти столько же.

- Сумма наложенных административных штрафов составила 7 миллионов 560 тысяч рублей. Принято 52 решения о выдворении иностранных граждан за пределы РФ, пять решений о депортации иностранцев и два решения о реадмиссии. Возбуждено 57 уголовных дел, - рассказали в МВД республики.

В полиции добавили, что иностранные граждане, до сих пор не урегулировавшие свой правовой статус в РФ, могут обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России (670045, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный р-н, ул. Ботаническая, д 37А) или ближайшее миграционное подразделение МВД России.

- К иностранцам, которые не урегулируют свой правовой статус до 10 сентября 2025 года, будут применяться меры, связанные с высылкой и запретом на въезд в Российскую Федерацию в будущем, - сообщили правоохранители.

Фото: МВД РБ