Общество 07.08.2025 в 16:49

Подполковник из Бурятии стал Героем России

Под его командованием штурмовой отряд освободил 11 населённых пунктов в ДНР
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Гвардии подполковник Зоригто Ангархаев удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Зоригто — опытный воин. Уже имеет орден Мужества, немало боевых наград. А теперь — и Золотая Звезда Героя. Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Особенно отличились при штурме Угледара — задание было тяжёлое, но наши справились», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, недавно звание Героя России было присвоено бывшему командующему 36-й армией, Почетному гражданину Улан-Удэ генерал-полковнику Валерию Солодчуку.
