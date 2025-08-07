Общество 07.08.2025 в 16:49
Подполковник из Бурятии стал Героем России
Под его командованием штурмовой отряд освободил 11 населённых пунктов в ДНР
Текст: Андрей Константинов
Гвардии подполковник Зоригто Ангархаев удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Зоригто — опытный воин. Уже имеет орден Мужества, немало боевых наград. А теперь — и Золотая Звезда Героя. Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Особенно отличились при штурме Угледара — задание было тяжёлое, но наши справились», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, недавно звание Героя России было присвоено бывшему командующему 36-й армией, Почетному гражданину Улан-Удэ генерал-полковнику Валерию Солодчуку.
«Зоригто — опытный воин. Уже имеет орден Мужества, немало боевых наград. А теперь — и Золотая Звезда Героя. Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Особенно отличились при штурме Угледара — задание было тяжёлое, но наши справились», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, недавно звание Героя России было присвоено бывшему командующему 36-й армией, Почетному гражданину Улан-Удэ генерал-полковнику Валерию Солодчуку.
Тегиспецоперация Герой России